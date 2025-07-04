李在明：“检察改革属于自作自受，中秋节前有可能制定架构”

韩国总统李在明3日表示：“检察机关改革的必要性进一步增大。这可真是自作自受。”他还表示：“中秋节前制定（检察改革）制度框架结构是可能的。”对于房地产政策，他表示，“（限制贷款）只是尝尝鲜”，暗示如果住宅价格不稳定，有可能采取高强度追加限制。李在明当天在青瓦台迎宾馆召开第一次记者会，在121分钟里发表了关于调整权力机关、对美关税谈判、房地产对策等悬案的构想。李在明就检察改革表示：“包括检察改革在内的司法改革是非常重要的现实课题。调查权和起诉权要分开，同一主体不能同时拥有调查权和起诉权，对于这一点不存在分歧。”他还就共同民主党内关于中秋节之前必须完成检察改革的主张表示：“检察改革是国会的事情。（政府）将尊重国会的决定。”不过他也表示：“政府要做的是最大限度地减少由此引发的矛盾和副作用。”意思是说，虽然对迅速进行检察机关改革的要求表示认同，但有必要采取措施防止调查空白等损失。对于韩美贸易谈判，李在明表示：“关税谈判显然非常不容易。难以确定能否在8日之前结束。”这意味着，谈判能否在美国向韩国征收25%对等关税的暂缓期限到来的8日之前达成协议还是未知数。李在明表示：“目前双方都还不太确定确切想要什么。（为了关税谈判达成协议）正在多方面挖掘很多主题。”对于最近政府发表的高强度限制贷款政策，李在明两次强调“只不过是尝尝鲜而已”。他还说：“投机需求正在扰乱房地产市场，因此想改变趋势。扩大供给的政策、抑制需求的政策还有很多。”但是对于追加指定新城，他表示：“这是因为口渴而一直喝盐水。不只是新城的新宅地，现有宅地还有很多再利用的方法。”李在明对就任一个月的成果表示：“股票市场好像还行。我曾认为，只要修订商法等改善制度、消除操纵股价等负面因素，情况就会好转，幸好这一点在市场上得到了反映。将通过资本市场先进化，迎接‘KOSPI5000点时代’。”朴訓祥 tigermask@donga.com