对日施压-取消国务卿访韩-与越达成协议……韩美关税谈判险路在前



美国总统特朗普1日表示：“日本将获得30%或35%或我们决定的某种数据。”意思是说，美方可以单方面通报比4月初单方面向日本征收的24%更高的关税率。据称，美国与越南2日达成协议，将原定征收46%的越南输美商品关税下调至20%。在这种情况下，为协调韩美首脑会谈访韩的美国国务卿鲁比奥突然被取消行程。这可以解释为，在幕后的贸易谈判中出现了问题。



特朗普的发言在对等关税暂缓期限8日到来之前变得粗暴起来。同盟国也不例外。他甚至说：“日本在过去三四十年里剥夺了我们的财富，没有了规矩。”日本政府即使本国大米价格暴涨，也不增加美国大米进口，并试图实现下调对日本汽车征收的25%品种关税，对此的不满看起来很大。相反，他对同意干脆取消美国产进口产品关税、将本国产品对美出口关税定为20%的越南表示赞赏。



对于原定于下周举行的鲁比奥访韩告吹一事，有分析认为，原因是双方难以制定出能够摆到韩美首脑会谈桌上的协议案。首脑会谈似乎也被推迟到下月。韩国总统李在明昨天也表示：“（韩美）双方还没有确定具体想要什么。很难确定能否在8日之前结束谈判。”



在对美出口竞争国日本的协商也被推迟的情况下，韩国没有理由受到时限的限制。不过，也要考虑到如果韩国政府给突然变得焦急的美国留下采取拖延战术的印象时可能产生的不利因素。除了容易达成协议的造船业合作之外，参与阿拉斯加液化天然气开发、提供技术大企相关的韩国国内详细地图信息等美国要求中，韩国必须决定，哪些是可以妥协的，如果实在无法避免，首先应该做出哪些让步。



在世界最强国单方面开炮的关税战争中，在没有任何损失的情况下获得想要的东西实际上并不容易。为了维护汽车、半导体出口等韩国绝对不能放弃的核心利益，现在应该一一拿出所剩的谈判筹码。

