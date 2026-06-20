美伊后续谈判一开始就遭遇波折……美国：“万斯推迟前往瑞士”

美国和伊朗决定在签署结束战争谅解备忘录后进行为期60天的后续谈判，但从一开始就磕磕绊绊。美国白宫当地时间18日表示，副总统万斯为与伊朗进行后续谈判访问瑞士的计划被推迟。据卡塔尔半岛电视台和以色列时报等媒体报道，瑞士外交部19日也证实：“美伊的当面会谈已被取消。”当初预测，以美国副总统万斯和伊朗议长卡利巴夫为中心，美伊双方将从当天起在瑞士比尔根山就伊核问题和解除伊经济制裁问题进行后续谈判。但谈判在双方即将见面之际被取消，有人担心，在协调议题等方面可能会进展不顺。也有人指出，美伊双方为提高谈判能力，都在进行最后的心理战。实际上，美国表示，虽然将解除对伊朗的海上封锁，但美国军舰将继续停留在霍尔木兹海峡一带。分析认为，此举是为了向伊朗施压。伊朗也明确表示不会轻易让步。伊朗最高领导人穆杰塔巴18日通过官方媒体发表的对国民书面讲话表示：“绝不接受美国的无理要求。将仔细观察协议条件是否得到履行。”美国和伊朗17日签署旨在结束战争的谅解备忘录。但有人批评说，备忘录包括涉伊朗核问题的模糊表述、仅60天内免除霍尔木兹海峡通行费、现金支援性的解除经济制裁等内容，可能给谈判带来困难。也有人担心，签订备忘录后，以色列对黎巴嫩的空袭仍会对后续谈判产生负面影响。巴黎=常驻记者柳根亨、纽约=常驻记者林宇善 noel@donga.com、iamsun@donga.com