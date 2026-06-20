赛场到看台绿潮翻涌，墨西哥球迷助威一边倒

“哎，哎，哎，哎，唱歌吧，别哭泣。”在墨西哥瓜达拉哈拉体育场响起的墨西哥民谣《Cielito Lindo》（意为“可爱的小天使”），听来宛如对韩国队的一曲安慰。19日，韩国与墨西哥在瓜达拉哈拉体育场进行了2026年美加墨世界杯A组第二轮较量。身穿绿色墨西哥队服的主场球迷高呼“墨西哥！墨西哥！”，展开狂热助威。这座模拟火山口造型的体育场内，象征熔岩的红色看台几乎被绿色浪潮淹没，难以分辨。开球前约20分钟，墨西哥首发阵容通过大屏幕公布，主场球迷的呐喊声震彻球场。大屏幕上显示的数值为149分贝，堪比战斗机起飞时的噪音水平。12日，在同一场地进行的对阵捷克队的比赛中曾为韩国队员助威的墨西哥观众，当天在介绍韩国队员时则报以阵阵嘘声。一边倒的助威贯穿全场。上半场第4分钟，李刚仁（巴黎圣日耳曼）吃到黄牌，看台上顿时嘘声和口哨声四起。助威气氛在下半场第5分钟达到顶峰。路易斯•罗莫（瓜达拉哈拉）打入首球，主场球迷齐刷刷从座位上站起，持续5分多钟泼水、呐喊，并将双臂举过头顶挥舞。占据球场一角的“红魔”们敲着鼓高喊“大韩民国～！”，随即被主场球迷的助威声淹没。当天涌入45522名观众的瓜达拉哈拉体育场，是承办本届赛事16座球场中观众容量（49813席）第二小的球场。但看台距离球场近，坡度又陡，使得助威声和嘘声能直灌赛场。不过，韩国队员有望在32强赛迎来如主场般红色浪潮翻涌的氛围。因为若以小组第二晋级，32强赛将在韩国侨民聚居的美国加利福尼亚州洛杉矶举行。若以小组第三晋级32强淘汰赛，将在美国波士顿或西雅图展开较量。萨波潘=韩钟浩记者 hjh@donga.com