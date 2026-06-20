追求独特个性的二三十岁年轻人，在古董商街“挖掘”古物

近来，以二三十岁群体为中心，韩国对古代美术的关注显著升温。年轻一代通过将茶杯、碗碟、家具等日常用品换成古代美术品，展现自身品味。正如奈飞系列剧《K-Pop：猎魔女团》人气飙升后，“虎鹊图（老虎喜鹊图）”受到关注一样，从古代美术品中感受新鲜感的人正在增加。首尔东大门区踏十里古美术商街也吹起了新风。踏十里古美术商街是20世纪70年代因城市开发导致租金上涨，原本分散在清溪川、黄鹤洞等首尔多地的古董商人们聚集而成的大规模市场。从陶瓷器到饭碗、勺子、农具，各式古董在此一地尽览，商街在20世纪80年代迎来全盛期。但随着大众关注点转向进口设计产品或现代美术品，这里逐渐失去活力。然而最近几年，一批突出上镜物件和室内装饰的店铺入驻，年轻一代的到访日渐增多。“OF”从墙面到陈列柜统一采用黑色，配以间接照明，营造出小型展览室般的氛围；“古福喜”将西方二十世纪中期设计家具与朝鲜时代古家具混合展示；“琥珀民俗艺术画廊”则利用现代美术作品海报或运动鞋作为装饰小物件，演绎出集合店般的氛围。这些个性鲜明的店铺接连开业，备受瞩目。在老店林立的古董间寻找符合自身喜好的物品，这种“挖掘（收藏、探究）”也让越来越多年轻一代乐在其中。顺应这一潮流的展览也接连举办。今春，首尔钟路区艺术空间保安1942（保安旅馆）举办了介绍年轻收藏家所收藏的古董的“年轻古董”展。展览介绍了古福喜、古谣、萨罗、奥阿特、Ojacraft、Curated Columns、民艺爱、二道拍卖等8组收藏家的藏品，两天内吸引500多人参观。这些收藏家将在釜山复合文化空间“奥草梁”继续展出至7月5日。作为展览联动活动，本月24日，《古董古董的日子》作者香云斋（朴英彬，36岁）将以“男性韩服与传统饰品的魅力”为主题发表演讲。金民 kimmin@donga.com