李在明：“涉选举管理委员会单项修宪，必要时由总统提议”

李在明总统19日就中央选举管理委员会整体运营不善问题表示：“如果朝野意见一致，我认为可能得针对选管委进行哪怕是‘单项’修宪。”他强调了宪法独立机构选举管理委员会改革的修宪必要性。李在明当天在青瓦台就欧洲、七国集团（G7）峰会等10天出访结果向国民举行新闻发布会。他表示：“如果有必要，将由总统提议。确实需要根本性的改革。不能继续这种状态。”这是李在明首次公开提及为改革选举管理委员会进行修宪的必要性。对于围绕共同民主党代表郑清来连任问题出现的执政党与青瓦台之间的异常氛围，李在明表示：“虽然看起来存在巨大的矛盾，但我认为这是为了更好的过程。”对于执政党，他表示：“为了得到国民的好评，必须拿出业绩来。那么就有必要最大限度地包容和开放。希望能集中精力关注和改善民生和经济。”分析认为，这里指的是郑清来不久前表示“国民是永远的，政权是短暂的”，导致执政党与青瓦台之间紧张加剧。对于最近国政支持率的下降，李在明表示：“以选举日为起点，支持率正在暴跌。必须严肃对待。这是国民的评价。不喜欢总统的人增加了吧。”李在明就出席七国集团峰会期间与美国总统特朗普的对话表示，收到了迅速建造10艘美国军舰的请求。李在明说：“我和特朗普总统就包括造船在内的互惠合作方案达成一致，对韩美日合作的重要性也产生了共鸣。他问我能否尽快建造10艘美国军舰，我回答说当然可以，会尽最大努力。”据李在明透露，特朗普在与他的对话中表示：“现在是时候关注朝鲜问题了。对于朝鲜，也应该在其现实拥有核武器之前采取一些可能的措施，但没做，很遗憾。”李在明则建议，“现在不能以对待其他国家的方式处理朝鲜核问题。”尹多彬记者 empty@donga.com