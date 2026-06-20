韩国综合股价指数单日波动超500点，上演“过山车”行情

随着美国与伊朗的后续终战谈判日程推迟，韩国综合股价指数（KOSPI）上演了剧烈的过山车行情。19日，盘中一度突破9300点的韩国综合股价指数下探至8800点，最终较前一交易日下跌11.42点（0.13%），收于9052.42点。韩国综合股价指数盘初在三星电子和SK海力士这两大半导体龙头同时暴涨的带动下，盘中最高涨至9385.59点，刷新历史纪录。这是由于18日（当地时间）在美国纽约股市，闪迪（+11.54%）、英特尔（+10.64%）、美光（+8.70%）等美国主要半导体企业股价飙升，“人工智能基础设施涨势”在韩国综合股价指数中也得到延续。但到下午以后，以机构投资者为主的抛售持续，韩国综合股价指数急转直下。分析认为，美国白宫宣布推迟副总统J•D•万斯为与伊朗进行后续终战谈判而定的瑞士行程，导致投资心理萎缩。当天该指数高点和低点之差达553.88点，创下今年第五高波动幅度。韩国综合股价指数在盘末大幅收窄跌幅，但时隔7个交易日转为下跌。科斯达克指数当天也下跌34.34点（3.43%），收于966.59点。这是科斯达克指数自11日以后，时隔6个交易日跌破1000点大关。韩国交易所经与主要证券公司社长团恳谈后决定，将股票市场交易时间延长方案中，盘前市场（上午7时至7时50分）的施行时间推迟至明年年底。取而代之，盘后市场（下午4时至8时）将按原计划于今年9月内施行。投资者从9月起，在交易所下午3时30分收盘后，可追加进行4小时的股票交易。池民九记者 warum@donga.com