执政第二年执政党与青瓦台发生矛盾，政权与国民都是受害者



如果讨厌一个人，无论他做什么都会觉得讨厌。李在明政府执政第二年执政党和青瓦台产生矛盾，站在其中心的共同民主党代表郑清来18日在首尔机场向结束欧洲巡访回国的李在明总统进行了“90度弯曲行礼”。对此，亲李在明派系的反应是“真的是错误行为”。李建台议员说：“李在明真的不喜欢这种礼仪。郑清来也不可能不知道这一点。90度行礼是带有政治意图的政治技术。”这一场面如实地展示，执政党的内讧有多么严重，甚至就90度鞠躬行礼也要起冲突。



李在明在巡访出国前一天的8日记者会上，就郑清来指挥的6月3日地方选举结果表示“无法接受”。在总统支持率超过60%的情况下进行的选举中，市道知事以12比4获胜，却未能夺回首都首尔，李在明用清晰的语言表达了自己感受。第二天，李在明启程出访，他没有叫此前总是送行的郑清来，而是让党权竞争者国务总理金民锡出席，进一步强化了外界对于他向郑清来释放的不信任信息的解读。



共同民主党旧主流亲卢武铉、亲文在寅阵营的代表选手郑清来选择了正面突破。他打破选举后的潜行，10日首次站在公开场合，留下了“国民是永远的，政权是短暂的”的话。当然，在此面前他还作了“不可替代的总统”等赞赏的话作铺垫，但人们的脑海中剩下的只是“政权是短暂的”这一行。执政第二年的青瓦台内部激昂的反应是，“事实上是在宣布分裂党”“这是连弹劾可能性都想到了的威胁性发言”。



如果这种情况持续下去，无论8月17日执政党的新代表是谁，都只能成为“半壁江山”。矛盾越是加深，全党大会后的国政运营动力就越少。即使是政府推行的政策，如果执政党不通过立法支持，大部分都无法实现，因此其损失将原封不动地由国民来承担。即使亲李在明派推举的金民锡掌握党权，但与李在明任期相同的新市道知事大部分都是郑清来推荐的，因此也有人担心中央和地方政府之间的关系。也有人担心，如果郑清来连任成功，李在明政府执政第二年可能会担心“跛脚鸭”。



执政第二年发生的党青矛盾的本质是超出2028年议会选举公推权，围绕2030年大选候选人的股份展开的阵营之间的斗争。这就是为什么在全党大会即将召开之际，议员们之间出现“这次输的一方在2028年议会选举时无条件是‘下游20%’”的说法的原因。其核心是，此次输的一方在下次议会选举中，将被指为淘汰对象下游20%，将遭受“公推屠杀”。将党一分为二的亲卢亲文主流派和李在明粉丝团新李在明支持层之间的内讧也达到了无法挽回的地步。



大人们押上身家性命的争斗是劝不住的。劝也不劝不住。无论是亲李在明还是亲郑清来，如果非要打争斗，就用实力代替语言战斗吧。无论是谁，只要在国民和党员面前拿出成绩，就会自然而然获胜，正当性也会增大。这才是执政势力应有的姿态。

