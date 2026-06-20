李在明建议特朗普“从朝鲜停止进一步核开发开始”……不能允许朝鲜拥核

韩国总统李在明19日表示，美国总统特朗普表示“现在是时候关注朝鲜问题了”。李在明在当天的出访欧洲成果发布会上表示，在七国集团（G7）峰会期间，与特朗普进行最长时间对话的主题是朝鲜核问题。李在明表示，特朗普似乎因为朝鲜核解决方案不对路而感到郁闷，自己向他提出了以前说过的三阶段方案。李在明的方案，第一阶段是让朝鲜中断核物质的进一步开发，不把核物质运出海外，并中断针对美国本土的洲际弹道导弹技术开发。据韩国政府评估，朝鲜已拥有50至60枚核武器，每年还在生产追加生产10至20枚的核物质。因此李在明表示，与其一味地高喊无核化，不如先从这个问题开始进行谈判。李在明也表示：“从长远来看，不能放弃无核化目标。”他向特朗普表示，第二阶段是削减核武器，第三阶段是以朝鲜体制稳定为前提的无核化。李在明还表示：“现在（阻止朝鲜进行核开发）为时已晚。已无法阻止。”据说，特朗普也表示，很遗憾未能在朝鲜拥有核武器前采取行动。当然，朝鲜坚决拒绝无核化是事实。但是，特朗普自本一直也称朝鲜为核国家，表现出似乎承认其拥核的态度。在特朗普像现在这样并没有朝鲜无核化明确路线图的情况下，即使朝美进行对话，也难以排除变质为朝鲜所希望的核裁军谈判的可能性。更何况，特朗普在与伊朗签署的结束战争谅解备忘录中，首先解除对伊朗的经济制裁，并将弃核谈判推后。李在明表示对朝制裁没有实效性，但如果先行解除对朝制裁，无核化的杠杆就有可能消失。朝鲜国务委员长金正恩称韩国不是同族，威胁要对韩国进行核攻击。虽然对特朗普来说中断洲际导弹确实重要，但如果仅仅如此，即使朝美谈判取得进展，韩国仍将面临安保威胁依旧的两难境地。朝美之间的任何对话都不能成为容忍朝鲜拥核的起点。