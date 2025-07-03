“羽毛球女皇”安洗莹与尤尼克斯签订四年百亿韩元赞助合约

享有“羽毛球女皇”美誉的安洗莹（23岁）在去年巴黎奥运会羽毛球女单项目摘金后，曾表达过一番“决心之言”。其核心观点是，国家队运营方式需要改变，包括应允许运动员接受个人用品赞助。时隔11个月后，安洗莹的夙愿得以实现。安洗莹于1日在其社交媒体发文宣布：“已与尤尼克斯（Yonex）正式签订赞助合同。今后我将以出色的赛场表现回报大家。”作为世界排名第一的女子羽毛球选手，安洗莹通过此次合约亦将收获巨额财富。虽然具体合约金额尚未公开，但据悉约为四年100亿韩元（约合730万美元）。这不仅是韩国羽毛球史上，也是所有业余体育项目中金额最大的赞助合约。一位羽毛球界相关人士表示：“原则上运动员的个人赞助金额不予公开，以免成为其他运动员的参照基准。”他补充道：“据我所知，安洗莹的情况，赞助方不仅考虑了中国市场，也顾及了印度尼西亚、泰国、马来西亚等羽毛球运动高度普及地区的宣传效应，因此给予了巨额赞助。”自大韩羽毛球协会允许运动员接受个人赞助后，安洗莹便收到了多家企业的热烈邀约。最终，安洗莹选择了与世界最大体育用品企业尤尼克斯携手。日本尤尼克斯总部甚至亲自负责安洗莹的合约事宜，足见其重视程度。安洗莹曾申诉，去年作为国家队赞助商的尤尼克斯制造的球鞋不合脚，而当时运动员个人用品使用受限。尤尼克斯相关人士在签约后表示：“对于安洗莹申诉不合脚的球鞋，日本尤尼克斯总部计划在与安洗莹商议后启动定制生产。”除球鞋外，尤尼克斯还将赞助对比赛表现影响重大的球拍、护具等装备。安洗莹自去年巴黎奥运会夺金后，竞技状态正值巅峰，在今年举行的各项赛事中已五次夺冠。与此相应，她在全球范围内也聚集了庞大的粉丝群体。继夺得马来西亚公开赛（超级1000赛）、印度公开赛（超级750赛）和奥尔良大师赛（超级300赛）冠军后，安洗莹又在印度尼西亚公开赛（超级1000赛）问鼎。在最高级别的全英公开赛上，她也成功夺冠，仅本赛季就已五次登顶。她还将出战22日开赛的中国公开赛（超级1000赛），向“包揽本赛季所有超级1000赛冠军”的目标发起挑战。上月底在世界羽联世界巡回赛新加坡公开赛（超级750赛）四分之一决赛中，她以0比2负于陈雨菲（中国），这是她今年唯一的败绩。羽毛球界相关人士称：“虽然国内球迷感受不深，但若去中国或东南亚参赛，当地球迷将安洗莹奉若‘神明’并为之狂热。若能延续当前状态，四年后下一份合约的身价将会更高。”不过，随着运动员个人赞助的实现，尤尼克斯对大韩羽毛球协会的赞助已缩减至往年的一半水平。日本尤尼克斯总部虽维持合约至2027年4月，但将最初合约金额削减了80%。协会相关人士解释：“像以往一样，对青少年和青年国家队等的装备支持将继续保持不变。对于国家队运动员，属于个人赞助范畴的球拍、球鞋等装备支持虽已取消，但运动员们正各自与企业签约。”他进一步说明：“虽然日本尤尼克斯的赞助金被削减了80%，但尤尼克斯韩国分公司给予了部分补偿，实际削减幅度约为50%。此外，协会将从文化体育观光部和大韩体育会等处获得支持，确保国家队运营及国际赛事参赛支持等不受影响。”除安洗莹外，徐承宰（28岁）、金元昊（26岁）也与尤尼克斯签订了赞助合约。白荷娜（25岁）、李绍希（31岁）等选手则与另一家体育用品企业威克多（Victor）签订了赞助合约。金正勋记者 hun@donga.com