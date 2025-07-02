特朗普关税最终波及车价 日本车在美国接连涨价

日本汽车制造商正在美国陆续上调销售价格。有分析指出，美国唐纳德•特朗普政府今年4月起开始对进口汽车征收的25%高额关税，正在全面反映到车价之中。丰田汽车公司1日（当地时间）起在美国上调车辆价格，平均涨幅为270美元（约合36.5万韩元）。丰田旗下高端品牌雷克萨斯每辆车的平均价格也将上涨208美元（约合28.1万韩元）。考虑到上月客户提车时需支付的费用中，丰田已上涨71美元，雷克萨斯已上涨108美元，这意味着从本月起，美国消费者购买丰田汽车时将额外支付超过300美元的费用。日本其他整车制造商此前也已上调了在美国的销售价格。三菱汽车自上月18日起将平均售价提高了2.1%；斯巴鲁同样从6月起，将生产车辆的价格最高上调2055美元（约合278万韩元）进行销售。在特朗普政府的高关税压力下，日本汽车制造商最终无法承受，正接连提高价格。与此同时，日本已派遣经济再生相赤泽亮正作为特使前往美国尝试进行谈判。然而，多数预测认为降低汽车关税税率将十分困难。特朗普总统在上月29日（当地时间）接受福克斯新闻采访时，被问及延长相互暂停加征关税的可能性时表示：“我看没必要那样做。”他说道：“只需发一封‘致亲爱的日本先生：对日本汽车征收25%关税’的信函就够了。”李沅柱 takeoff@donga.com