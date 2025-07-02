美国查获29处朝鲜信息通讯人才伪装就业的“笔记本电脑农场”

美国司法部查获29处用于朝鲜信息技术劳务人员伪装就业的所谓“笔记本电脑农场”，起诉了4名朝鲜国籍者。据悉，朝鲜劳务人员利用80多个被盗用的美国人个人信息，在100家以上的美国信息技术企业就业后，以远程工作方式窃取虚拟货币或军事信息等。据美国司法部当地时间6月30日透露，此次被查获的“笔记本电脑农场”分散在16个州，朝鲜劳务人员为了非法洗钱，利用了金融账户和欺诈性网站。对此，美国司法部还对29个金融账户和21个网站采取了冻结措施。特别是美国国内的助手们通过安装笔记本电脑远程连接软件等运营笔记本电脑工厂，帮助朝鲜工人远程连接就业和活动。美国司法部人士表示：“朝鲜信息科技人力接近了美国军事技术、虚拟货币等敏感信息，在某些情况下还窃取了这些信息。”因涉嫌帮助犯人而被起诉的新泽西州出身的美国国籍者王振兴（音）经营笔记本电脑农场，以连接海外金融网的代价等共赚取了69.6万美元（约9.4亿韩元）。包括电脑网络修复费用在内，受害企业的损失至少达300万美元（约40.6亿韩元），其中包括《财富》杂志评选的500强企业。美国佐治亚州北部检察厅以通过远程就业窃取虚拟货币的嫌疑起诉4名朝鲜国籍者，并下达了通缉令。他们涉嫌在2020年至2021年居住在阿联酋期间，伪装就业于总部设在美国亚特兰大的区块链开发企业，共转移了相当于91.5万美元（约12.4亿韩元）的虚拟货币。安圭永记者 kyu0@donga.com