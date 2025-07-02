美国动画《K-POP恶魔猎人》热播 文化边界展现新可能



世界级韩国流行音乐（K-POP）女子组合“亨特里克斯”成员露米（Lumi）、米拉（Mira）、乔伊（Joy）实际上是秘密活动的恶魔猎人。某天，曾向恶魔之王“鬼魔”出卖灵魂的男子组合“狮子之声”登场。“狮子之声”迷惑观众，夺走了“亨特里克斯”的粉丝，而身为驱魔师母亲与恶魔父亲所生的露米，其真实身份也随之暴露。在成员们乃至粉丝都背弃她的绝望处境中，露米的养母塞琳提议即便说谎也要隐藏其身份。塞琳如此劝说露米将一切恢复原状，但露米坚决拒绝：“我不会再躲藏！也不会再说谎！”



奈飞（Netflix）动画电影《K-POP恶魔猎人》（K-Pop Demon Hunters）一经公开，便在全球在线视频服务（OTT）排名网站FlixPatrol上占据首位，引发全球关注。影片中除K-POP外，还出现了拉面、紫菜包饭等多种韩国食品，引人注目。此外，可远眺南山首尔塔的首尔全景以及挂满韩文招牌的街道也增添了观赏性。尤为值得一提的是，片中融入巫俗、头戴笠帽的阴间使者等设定，处处流露出对韩国文化的热爱。这部由索尼影视动画公司制作的美国作品，虽非韩国本土制作，却如此深入地展现韩国文化，表明文化边界正在超越国家层面。



该片导演姜玛吉（Maggie Kang）幼年移民加拿大，她或许曾在出生国与居住国之间经历身份认同的困惑。但如今，身负两国文化认同反而成为这个时代创作独特作品的潜力所在。由此可见，《K-POP恶魔猎人》正是这样一部作品：它展现了一个新时代里，过往建立的边界正在消融，并如何转化为新的可能性。边界不再是局限，其本身就是可能。



“我不会再躲藏！也不会再说谎！”

