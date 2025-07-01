浦项制铁控股公司启动北美直接提锂实证项目 强化供应链布局

将二次电池材料业务定位为核心增长动力的浦项制铁集团，正式启动在美国本土直接生产二次电池核心原料锂的实证项目。浦项制铁控股公司30日宣布，已与澳大利亚资源开发企业安森资源公司签署谅解备忘录（MOU），共同推进直接锂提取技术（DLE）示范工厂的建设和运营。这是韩国企业首次在北美开展DLE技术实证，计划在美国犹他州格林里弗市安森资源公司持有的盐湖锂矿权地块建设示范工厂。DLE技术属于新一代锂提取工艺。传统自然蒸发法需建造大型人工池塘，依靠太阳能和风力蒸发水分提高锂浓度后提取，耗时长达18至24个月，且只能在日照充足地区实施。而DLE技术无需蒸发过程，可直接从盐湖提取锂，即使在低浓度盐水中也能在1至2天内实现经济高效的锂提取。浦项制铁控股公司正以张仁和会长提出的“双核心+新引擎（2 Core+New Engine）”战略为中心重组业务架构，重点发力二次电池材料业务，特别是锂资源供应链拓展。公司已相继建成阿根廷盐湖锂工厂（年产能2.5万吨）和韩国全罗南道栗村产业园锂矿石工厂（年产能4.3万吨），确保年产6.8万吨氢氧化锂的产能规模，可满足约160万辆电动汽车的生产需求。浦项制铁控股公司计划通过DLE技术商业化，积极开发北美未利用盐湖资源，构建覆盖北美地区的锂供应链体系。金在亨 monami@donga.com