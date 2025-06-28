白宫：“韩国等亚洲盟国也要提高国防开支”……韩国政府：“这是主权问题”

美国白宫当地时间26日表示，韩国等亚洲盟国也应像北约成员国一样提高国防开支。这是美国特朗普政府正式要求提高国防开支。据悉，对此，李在明政府已向美方表明“增加军费是主权问题事项”的原则。不过，据悉，由于韩国政府正在推进李明博总统和美国总统特朗普的首脑会谈，考虑到美国有可能与关税谈判联系起来要求增加国防开支，所以正在苦思对策。白宫发言人莱维特在当天的吹风会上，就北约同意将国防开支增加到国内生产总值（GDP）的5%一事表示：“如果欧洲盟国、北约盟国能够做到这一点，我认为我们在亚太地区的同盟和朋友也可以做到。”但是，发言人莱维特补充说，具体事项是特朗普总统要提及的事情。韩国政府则坚持“国防开支是韩国根据国内外安保环境和政府财政条件自行决定的问题”的方针。政府高层人士表示：“据我所知，李在明总统也提到国防开支问题是主权事项。”也就是说，与美国建立集体防卫体制的北约不同，韩国与美国没有国防费支出协定，因此很难将关税谈判和增加国防开支一同列入谈判事项。但据悉，特朗普对反对增加国防开支的西班牙警告称“将加倍征收关税”，再加上有人提出裁减驻韩美军的可能性，因此正在准备多种谈判方案。申圭镇记者、朴勋相记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com