泽连斯基正装出席，特朗普态度转友善

“会谈非常成功。没有比这更好的会谈了。”美国总统唐纳德•特朗普在与乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基举行50分钟会谈后如此表示。此次会谈于25日在荷兰海牙举行的北大西洋公约组织（NATO•北约）峰会期间进行。与今年2月以激烈争吵告终、不欢而散的白宫峰会不同，据悉此次特朗普总统对泽连斯基总统展现出温和态度。此前泽连斯基总统身着作战服访问白宫，触怒了特朗普总统，而此次则身着西装外套等正装出席。特朗普总统在会谈后的记者会上表示：“泽连斯基总统正在进行一场艰苦的斗争”，“现在是结束战争的绝佳时机。我将与俄罗斯总统弗拉基米尔•普京通话，看看能否结束它。”英国《金融时报》分析称：“特朗普改变了对泽连斯基和普京的立场。”泽连斯基总统当天在社交平台X上发文称“这是一次长时间且实质性的对话”，并向特朗普总统表示感谢。他强调，会谈中讨论了购买美国防空系统及联合生产无人机的可能性，“我们能够相互增强实力”。有分析认为，乌克兰方面表现出购买美国武器的意愿等，可能获得了特朗普总统的积极回应。对于向乌克兰追加支援“爱国者”导弹的方案，特朗普总统回应称：“（导弹）非常难以获得”，但同时也表示“将研究是否能够提供一部分”。金允珍记者 kyj@donga.com