“金钱陷阱”……非法追债举报量将首破3000件

釜山居民朴某（38岁）因病失业后，又因母亲罹患癌症需长期治疗，生活陷入困顿。2019年，不堪重负的他向相识25年的挚友金某（38岁）借款2550万韩元。自此，噩梦开始。金某为催讨欠款，每日向朴某发送威胁性信息。其间，债务利息远超法定上限，导致应还金额在今年初暴涨至逾8000万韩元。朴某表示：“至今累计偿还金额已超8200万韩元”，“因遭最亲密好友非法追债，曾一度产生轻生念头。”因非法债权追讨而蒙受痛苦的平民百姓正持续增加。根据韩国金融监督院受害举报中心提供的非法私债受害举报及受理资料显示，2020年非法债权追讨举报量为580件，去年激增至2947件，增幅逾5倍。今年截至5月，举报受理量已达1485件，预计全年将首次突破3000件。韩国政府虽于2022年8月以“水原三母女事件”（受害者因遭非法放贷者逼债而自杀）为契机，成立了根除非法私债的跨部门特别工作组（TF），但问题仍在反复发生。援助非法私债受害者的民生联盟事务处长宋泰京（音）指出：“即使控告非法追债的债权人，调查也大多停滞不前”，“近来，非法追债手段正转向利用电报（Telegram）、连我（LINE）等社交网络服务（SNS）。”李采完记者、苏雪熙记者 chaewani@donga.com