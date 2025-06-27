韩国宣布8年投资6454亿韩元开发国产千量子比特级量子计算机

韩国政府决定在未来8年内投资6454亿韩元，用于开发1000量子比特（Qubit•量子信息运算单位）级的量子计算机。韩国科学技术信息通信部26日表示，当天召开国家研究开发事业评估统筹委员会会议，完成了对去年被选定为预备可行性调查豁免对象的“量子科学技术旗舰项目”的适宜性审查。该项目原计划在2023年投入9960亿韩元规模预算，但因部分预算被削减，最终确定将投资6454亿韩元，持续至2032年。鉴于预算投入较原计划有所推迟，科学技术信息通信部计划立即执行该项目。量子科学技术旗舰项目的核心是开发基于超导和中性原子方式的1000量子比特级量子计算系统。同时，该项目还将挑战开发能够修正量子计算机固有难题——量子错误的超导基础量子处理器。谷歌已于去年公开了应用纠错技术的105量子比特级量子计算机“Willow”，IBM也于本月10日宣布将在2029年前建成能大幅减少错误的“IBM Quantum Starling”。韩国政府计划通过该项目，不仅开发量子计算机，还将实现100公里收发距离的量子互联网，并开发国防及尖端产业革新所需的量子传感器融合平台。崔智媛记者 jwchoi@donga.com