李在明：“在经济危机中坚持紧缩，是不负责任的袖手旁观”

李在明总统26日在就任后的首次国会施政演说中表示，“面对经济危机，政府袖手旁观，一味坚持紧缩，这是不负责任的袖手旁观，也是在自行否定政府存在的理由”，请求国会迅速通过补充预算案。李在明在当天的施政演说中表示：“希望国会积极协助，不要错过复苏景气的黄金时间。现在是政府出手重振经济的时候了。”李在明表示：“新政府应该成为守护国民生活的政府、在危机面前用实际行动回答问题的政府。不是理念和口号，而是拯救经济和民生的实践，这是新政府前进的方向。”总规模达30.5万亿韩元的补充预算案中，包含根据收入不同向全体国民分等级发放15万至52万韩元的消费券、减免113万名小额滞纳者16万亿韩元左右债务的方案。政府预测，通过此次补充预算，今年的经济增长率将上升0.1个百分点。李在明当天就经济增长方案提出“公平增长”，并表示：“如果像现在这样持续低增长，机会之门将变窄，将陷入竞争和矛盾激化的恶性循环，只有打开共享增长机会和结果的‘公平增长’之门，才能缓和两极化和不平等，走向‘共同富裕的世界’。”他还强调：“向新社会变化的过程伴随着痛苦，但只有清除杂草枯叶才能播种。”李在明表示：“如果恢复资本市场的透明性和公正性，经济也能复苏，企业也能顺利成长，以良性循环开启KOSPI（综合股指） 5000点时代。”分析认为，这是旨要加快商法修订案的立法速度。李在明当天戴着象征朝野政党的蓝红两色领带，对在野党表示：“虽然（你们）会致力于削减预算，但如果有需要补充的预算项目，请随时提出意见。”李在明在进入国会主会议场时，与共同民主党议员们握手，在离开主会议场时，则向国民力量党议员席伸出了手。国民力量党议员们在施政演说中没有鼓掌，但当李在明走近时，纷纷从座位上站起来与李在明握手。李在明在施政演说之前举行的朝野领导人晤谈时还表示：“我现在是乙方，请格外关照。”尹多彬记者 empty@donga.com