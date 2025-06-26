动画电影《K-POP恶魔猎人》热映 灵感源于韩国文化影响力

“这是一部从最近几年韩国文化在音乐、电影、电视剧等娱乐领域积累的巨大影响力中获得灵感而制作的电影。”取材于K-POP的美国动画电影《K-POP恶魔猎人》（KPop Demon Hunters）近来风靡全球。根据25日在线视频服务（OTT）排名网站“FlixPatrol”的数据，该片于20日在奈飞（Netflix）上线后，21日至24日连续四天稳居奈飞电影类全球收视排行榜首位。该片联合导演、韩裔加拿大人玛吉•康（Maggie Kang）24日通过奈飞表示：“从小观看各种以亚洲文化为背景的电影时，我就渴望制作一部展现韩国文化的动画电影。”她补充道：“我们已踏上创作旅程，旨在多元呈现韩国文化遗产的美丽面貌，同时打造一部能打动全球观众的电影。”《K-POP恶魔猎人》讲述了K-POP偶像团体利用秘密能力保护粉丝免受超自然威胁的故事，其中融入了阴间使者、鬼怪等丰富的韩国元素。康导演解释道：“思考恶鬼时，便想到了恶魔猎人的点子。我们想象着一群出色的女性战士秘密击败反派、拯救世界的情景。”关于主角设定为K-POP偶像女团的原因，康导演称：“她们既酷又强大，但也有缺点、不完美；她们爱吃、贪嘴，像不懂事的孩子。这正是我们一直渴望在银幕上见到的女性形象，是女性超级英雄。”片中的偶像角色参考了多位真实K-POP偶像。康导演19日（当地时间）接受美国经济杂志《福布斯》采访时表示：“参考了BLACKPINK、TWICE、ITZY等团体。”她还透露自己喜欢“H.O.T.”、“徐太志和孩子们”等第一代K-POP团体。片中的男偶像角色则融合了防弹少年团（BTS）、BIGBANG、TOMORROW X TOGETHER、Stray Kids、ATEEZ、MONSTA X等多个团体的特征。康导演说：“片中出现的男偶像‘振宇’一角，其灵感来源于车银优、南柱赫等韩国男演员。粉丝们观影时各自联想到（不同的真实人物），不觉得很有趣吗？”李浩载记者 hoho@donga.com