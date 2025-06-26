纳入MSCI发达国家指数未果……走向“KOSPI 5000”尚有关山重重



韩国股市的夙愿——纳入摩根士丹利资本国际（MSCI）发达国家指数再次失败。随着纳入指数的前一阶段——列入观察对象国失败，预计到实际纳入为止，最快也需要两年以上的时间。这意味着，尽管今年以来韩国股市在世界主要国家中上涨最快，但为了获得登上更高山地的动力，需要先解决的课题并不少。



MSCI指数是全球机构投资者作为资金运用标准使用的核心基准。韩国从1992年起被分类为新兴国家指数，2008年被列入发达国家指数候选群观察对象国，但2014年被排除在名单之外。此后到今年为止，连续11年试图重新入列，但此次也以失败告终。即使明年6月被列入观察对象国，但实际纳入时间1年后才有可能。



一年前，MSCI方面以尹锡悦政府全面禁止卖空等为由，搁置了认定韩国为观察对象国的决定。卖空是期待股价下跌，借股票出售，以后股价下跌时，以低价回购偿还并获得利润的投资方法。此次MSCI对韩国今年3月解除股市的卖空禁止评价为“有所改善”，但同时表示：“投资者们对突然的规制变化危险的担忧仍然存在。”



这意味着，因为看蚁民投资者的眼色停止卖空1年5个月的后遗症非常严重。虽然投资者们提出了不满称其助长股价下跌，但卖空也具有消除股价泡沫、寻找适当价格的积极作用，因此是发达国家股市必备的基本条件。有人指出，韩国限制外汇境外交易、复杂的海外投资者登记制度和分红程序等也需要改善。



仅从MSCI新兴国家指数转变为发达国家指数，就足以期待韩国股市新流入20万亿至50万亿韩元的海外投资。象征意义更大。这意味着，尽管韩国综合股指因对新政府上台抱有期待而超过3100点，但要想实现李在明提出的“任期内韩国综合股指5000点”的承诺，必须越过列入发达国家指数的关口。韩国资本市场要想获得全球投资者的信任，跃升为发达股市，首先要打好不受任何国内外变数影响的制度基础。

