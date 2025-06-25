特朗普强力施压促成“中东战争停火”

美国总统唐纳德•特朗普于23日（当地时间）宣布，“以色列和伊朗已同意‘完全和全面的停火（complete and total ceasefire）’。”特朗普总统宣布后，伊朗和以色列也承认达成了停火协议。由此，在13日以色列袭击伊朗12天后，双方进入停火状态，暂时中止了让全世界紧张一时的中东武装冲突。特别是，此次停火斡旋很可能成为今年1月重新掌权的特朗普总统的一项主要外交政绩。特朗普总统于21日史无前例地动用B-2隐形轰炸机和GBU-57巨型钻地弹（又称掩体炸弹）对伊朗本土三处核心核设施发动了代号“午夜铁锤”（Midnight Hammer）的空袭行动。有评价认为，这种对伊朗的强力施压促成了此次停火协议。特朗普总统于23日下午6时2分许在“真实社交”（Truth Social）上公开停火协议事实，称“（从现在起）24小时后，全世界将庆祝‘12天战争’的结束”。约四小时后，他又发文强调自己在促成此协议中的主导作用，称“以色列和伊朗同时找到我，谈论‘和平’。我知道就是（停火的）此刻了”。当天，在特朗普总统公开停火协议事实前夕，伊朗向卡塔尔乌代德美国空军基地等地发射了导弹。不过，伊朗在发射前向美国和卡塔尔通报了发射事实，强调无意扩大战事。特朗普总统表示“感谢事先通报的伊朗方面”，并称无美军人员死亡。随着战争忧虑缓解，国际油价大幅下跌。23日纽约商品交易所西得克萨斯中质原油（WTI）期货近月合约收盘价较前一日下跌7.2%。主要国家股市也齐涨。不过，以色列-伊朗战争的火种仍在。伊朗议会国家安全委员会当天批准了全面中止与国际原子能机构（IAEA）合作的法案。有观点提出，伊朗为加速核武器生产，未来可能退出国际原子能机构。以色列总理本雅明•内塔尼亚胡等以色列强硬的保守派也强调必须彻底消除伊朗的核能力。华盛顿=申振宇 常驻记者、林贤锡记者 niceshin@donga.com、lhs@donga.com