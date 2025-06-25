朝鲜殖产银行移交日方“观月堂”百年后归国

日本帝国主义强占时期被运往日本的朝鲜后期木造建筑“观月堂”，在约100年后回归故土。这是流落海外的我国建筑文化遗产首次以相对完整的形态回归。“观月堂”推测为18、19世纪大君级王族使用的祠堂建筑。其丹青等使用的纹样证明这是等级极高的建筑。去年在当地解体后以构件形态保管于仓库的观月堂，因“原位”尚未查明，正引发学术界的极大关注。●刻有龙与蝙蝠纹的王室相关建筑遗产韩国国家遗产厅于24日上午举行记者会宣布：“从日本镰仓市寺院高德院获赠观月堂”，“已分批接收去年解体的建筑构件。”据国家遗产厅等透露，观月堂在1900年代初曾是纯贞孝皇后（纯宗之妃）父亲尹泽荣的财产，但推测其因背负巨额债务而转入朝鲜总督府下属朝鲜殖产银行。此后，1924年陷入财政困难的朝鲜殖产银行将其转让给对古建筑兴趣浓厚的山一证券初代社长杉野喜精，观月堂由此被移至日本。首尔大学建筑系教授李庆娥（音）说明：“杉野喜精将观月堂移至东京目黑自宅后，因患肺病在高德院旁修建别墅并迁建于此，推测于1934年至1936年左右捐赠给了高德院。”据悉，被称作“观月堂”即始于迁至高德院之后。直至近期，当地仍将其用作供奉观音菩萨像的祈祷场所。观月堂为正面三间、侧面两间的悬山顶建筑。除正面外，其余各间均设有防火壁（用不燃材料修建的墙壁），其结构与规模带有朝鲜祠庙样式特征。但学界认为该建筑在流落异域期间结构已发生部分变形。分析结果显示，现有基坛由日本神奈川县和栃木县开采的安山岩与凝灰岩制成。然而，瓦片与丹青上刻印的多彩纹样印证了观月堂与朝鲜王室的关联。檐头筒瓦刻有龙与蝙蝠等纹样，丹青则绘有云纹与卍字纹等。东亚传统美术研究所所长孙贤淑（音）表示：“丹青推测为19世纪后期重新彩绘”，“若与18世纪末至19世纪初的早期丹青进行对比研究，可窥见王室建筑丹青的变化样貌，学术价值极高。”●“或为纯贞孝皇后本家建筑”观月堂自1990年代起为学界与佛教界所知，其后一直被视为“被运往日本的韩国文化遗产”。2010年，两国佛教界曾协商促其回归韩国，但因日本右翼反对等引发争议，最终归还未果。此后，2019年高德院住持、庆应大学教授佐藤孝雄（民族学考古学）向国家遗产厅（当时为文化遗产厅）提议归还，称“希望帝国主义时代流失的文化遗产回归”。其后虽因疫情延迟，但建筑解体及搬迁费用均由高德院方面承担。此前东京大仓酒店曾归还景福宫慈善堂遗址构件，但整栋建筑回归尚属首次。今后课题是查明观月堂的原址。纯贞孝皇后本家旧址（朝鲜殖产银行社宅旧址）即现首尔钟路区“开放松岘绿地广场”可能性较大，但需进一步研究。李教授表示：“从日本留存的多种记录可确认‘与朝鲜王室有关’、‘因道路扩建工程拆除’等信息”，“同时满足这些条件的地点正是现松岘洞地块。”此外，钟路区通义洞一带的彰义宫旧址（东洋拓殖株式会社社宅旧址）及曾称月宫的月城尉宫旧址等也被列为候选地。已解体的观月堂构件现保管于京畿道坡州市传统建筑修理技术振兴基金会仓库，包括木材1124件、石材及铁件401件、瓦片3457件等。国家遗产厅计划未来经修缮与研究后，谋求将观月堂在原址复原。国家遗产厅海外遗产合作科长朴亨彬表示：“即便查明观月堂原址，仍需获得现土地所有者同意”，“若不可行，即使在其他地点临时复原，也将致力于保存建筑的历史价值。”李智允记者 leemail@donga.com