就业公告逾八成“只招聘有经验的职员”……要在哪里积累工作经验？



据悉，今年上半年发布的10个国内企业招聘公告中有8个是找有工作经验的人。在校期间没有积累实习经验就毕业的社会新兵们，在提交入社申请之前就已经失去了就业机会。企业喜欢有经验的员工，这对于没有经验的青年来说，是就业的最高壁垒。



大韩商工会议所分析了民间招聘平台上出现的上半年14.4万多件招聘公告，结果显示82%是以有经验者为对象的。同时招聘有经验者和新人的只有15.4%，只招聘新人的只有2.6%。相反，1000名大学毕业青年求职者中超过一半的53.2%表示在校时没有工作经验。青年们在严重的就业难中挣扎，企业感叹“无人可用”，其背景中存在着“工作经验”的深刻隔阂。



人力不足时，以有经验的“二手新人”填补职位的随时招聘在大企业已经普遍化。在五大集团中，维持定期公开招聘大学毕业生制度的只有三星一家。企业对选拔新员工后的教导感到负担，而对正在工作的职员想着跳槽到大企业感到苦恼的中坚、中小企业们，也想着尽可能地选拔能马上使用的有经验的员工。因此，青年们在任何地方都得不到工作经验的机会。



旨在给这些人提供经验的实习制度也同样面临壁垒。要想入选实习职员，就要突破仅次于正式员工的竞争率。青年求职人员抱怨说：“因为需要经验，所以申请了实习，结果先问有没有实习经历。”据说，很多企业打着“正式员工招聘转换型实习生”的旗号，拉高了期待值，但合同期满后不遵守约定的企业也很多。



要想解决“没有经验，没地方积累经验”的讽刺，政府和学校、企业应该携手，在校期间广泛提供体验多种工作岗位的机会。有必要加强对增加招聘新人的企业的雇佣补贴、税制奖励。一旦招聘就很难解雇，因此企业只偏爱得到验证的人力，这种僵硬的雇佣制度应该修改。如果企业像现在这样忽视人才培养，只想着选拔有经验者，长此以往，绝对数量正在减少的青年人才库不久势必会见底。

