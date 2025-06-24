《鱿鱼游戏》第三季开播在即…456号奇勋：“我要阻止这场游戏”

“456号选手。‘那位’在叫您。”有人呼唤正瘫坐在地的奇勋（李政宰饰）。奇勋虽身着考究的黑色西装，系着领结，神情却十分凄凉。他胡须拉碴，眼神空洞。但奇勋很快像是下定了决心，缓缓起身。他用沾满血迹的手重新系好鞋带，一边缓步走向“面具男”（李秉宪饰），一边低语道：“我要阻止这场游戏。”将于27日公开的奈飞（Netflix）电视剧《鱿鱼游戏》第三季，是该系列漫长旅程的终章。自2021年9月首播、并荣膺美国电视界最高权威“艾美奖（Emmy Awards）”6项大奖的第一季以来，时隔4年9个月迎来最终篇。从14日公开的第三季最终预告片等事前公开影像来看，本季内容超越了单纯的生存游戏。新登场的游戏超过3种，并包含了奇勋与面具男之间的“最终对决”。首先引人注目的是“致命跳绳游戏”。第一季“一二三木头人”游戏中象征《鱿鱼游戏》的杀人机器“英熙”人偶回归。此次英熙人偶甩动巨型绳索，参与者需跳跃躲避。参与者若被绳索绊住，将直接弹飞至空中。考虑到此前已透露英熙的伙伴“哲洙”人偶也将登场，推测此游戏可能是英熙与哲洙在两侧甩绳，参与者需跳跃穿越。“迷宫捉迷藏游戏”也现身。在蓝色星纹天花板下，迷失方向的参与者成群结队地四处游荡、争执。这似乎是一场参与者分作不同群体，互相追逐与躲避的对决。该游戏融合了多种韩国传统游戏规则。执笔并执导系列第一至第三季的黄东赫导演在9日的第三季制作发布会上说明：“身着蓝衣和红衣的参与者们将在迷宫般的地方进行一场混合了捉迷藏、躲猫猫、警察抓小偷等元素的游戏。”尚未揭晓的“最终游戏”同样备受关注。预告片中未透露任何关于最终游戏的线索。黄导演也只提示“最终有一个隐藏的游戏在等待”。不过，鉴于预告片出现了奇勋去见面具男的场景，有人猜测两人或将进行终极对决。一些反映参与者心境的对白也已引发关注。预告片中，奇勋绝望呼喊：“为什么只放过了我？”为帮儿子偿还债务而参加游戏的“金子”（姜爱心饰）则鼓励奇勋：“我相信老师是来救我们的”“世界真不公平。好人总是自责。”还出现了负责管理参与者的“粉衣士兵”中一人将枪口对准上级并扣动扳机的画面。这引发外界人士伪装成士兵潜入的可能性。粉丝间亦有观点认为，士兵内部或因利益冲突产生分裂。“黄金面具”用餐的场面同样引人瞩目。黄金面具是出钱观赏参与者游戏的最上层阶级，曾在第一季登场。黄金面具的真实身份会否曝光，以及奇勋是否会与其正面对峙，也值得关注。李浩载记者 hoho@donga.com