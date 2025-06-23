特朗普下令美军参战打击伊朗 空袭摧毁多处核设施

美国唐纳德•特朗普第二任期政府于当地时间21日对伊朗福尔多、纳坦兹、伊斯法罕三处核设施发动了突袭。这是在以色列13日首次对伊朗发动大规模先发制人打击8天后，美军直接“参战”，也是美国首次攻击伊朗本土。此外，这是美国在未遭受直接攻击的情况下，对特定中东国家发动大规模攻击，此乃2003年伊拉克战争以来首次。美国总统特朗普当晚在向全国发表的讲话中警告称：“伊朗的核心核浓缩设施已被完全、彻底摧毁。”他并表示：“伊朗必须选择和平。否则，未来的攻击将更加猛烈且迅速。”政教合一国家伊朗的最高领袖阿里•哈梅内伊誓言报复，伊朗国家电视台则宣布了攻击中东地区美国公民和军人的意图，令全世界陷入高度紧张状态。特朗普总统于美国东部时间21日晚10时（韩国时间22日上午9时）发表紧急声明，公开了对伊朗的空袭事实。他在全国讲话中表示：“不久前，美军对伊朗政权的三处核心核设施——福尔多、纳坦兹和伊斯法罕——实施了大规模精准打击。”他并指出：“伊朗一直在利用这些设施推行其骇人听闻的、极具破坏性的核计划。”美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道称，美军为打击深埋地下的福尔多核设施等目标，使用了被称为“掩体粉碎机”（Bunker Buster）的GBU-57巨型钻地弹。“掩体粉碎机”是一种设计用于深入地表以下爆炸的空投超大型炸弹。当天，特朗普总统似乎意识到伊朗可能进行报复，为此发出了旨在先发制人的强烈警告信息。他在全国讲话中特别强调了对伊朗可能发动进一步攻击。他将伊朗称为“中东的恶霸”，并称“这种情况不能再继续下去”。他还强调：“如果和平不能立即到来，其余的（伊朗）目标也将被精准、迅速、并以卓越的技术予以清除。”以色列总理本雅明•内塔尼亚胡发表声明对此表示欢迎。他称赞特朗普总统打击伊朗核设施的“大胆决定将改变历史”。以色列于13日发动了针对伊朗的战争，并一直向特朗普总统强调打击伊朗的必要性。同一天，以色列还清除了部分伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”的高层人员，并空袭了伊朗西部的导弹发射阵地。另一方面，伊朗外交部于22日发表声明称：“美国已对伊朗开启‘战争’”，并表示“伊朗将全力抵抗，以捍卫其安全和国家利益”。申晋宇 niceshin@donga.com