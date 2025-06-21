金夏允勇夺世锦赛女子柔道最重量级金牌 韩国34年后再登顶

金夏允（25岁•安山市厅）为韩国选手夺得了34年来的首枚世界柔道锦标赛女子最重量级（78公斤以上级）金牌。世界排名第五的金夏允20日在匈牙利布达佩斯举行的国际柔道联盟（IJF）世界锦标赛78公斤以上级决赛中，以犯规胜击败排名第七的新井万央（22岁•日本），登顶冠军。比赛进入加时赛（Golden Score）41秒时，新井万央因第三次被判罚逃避抓握（grip avoidance），胜负由此决出。此前，金夏允对新井万央两战皆负。金夏允在大会个人赛最后一天为韩国代表团献上了宝贵的第一枚金牌。韩国在最重量级摘金是自1991年西班牙巴塞罗那大赛文智允（当时为72公斤以上级）之后的首例。女子柔道78公斤以上级在韩国几乎是一片空白。因为韩国选手在奥运会上从未夺金，在世锦赛上也是此次时隔34年才夺冠。金夏允在这片贫瘠的土地上崛起，成为韩国女子柔道的希望。她在2023年杭州亚运会上夺得该级别历史上首枚金牌，使韩国柔道摆脱“无金危机”，去年又在巴黎奥运会个人赛和混合团体赛上各获一枚铜牌。金夏允当天在与《东亚日报》的通话中表示：“时隔34年在女子最重量级夺得世锦赛金牌，至今仍感觉不真实”，并展现了雄心壮志：“我还想挑战亚锦赛、奥运会的金牌，争取成为韩国女子柔道首位实现大满贯（包揽奥运会、世锦赛、亚运会、亚锦赛冠军）的选手。”若金夏允在奥运会上登顶，同样将开创韩国女子最重量级的历史。金夏允在相对较晚的初三时，经体育老师推荐开始练习柔道，此后在全国体育大会高中部比赛中实现三连冠，崭露头角。她身高178厘米，体重113公斤，作为最重量级选手体格并不算大，但评价认为其以爆发力见长的足技有优势。韩国女子代表队主教练郑成淑（亚特兰大、悉尼奥运会铜牌得主）表示：“夏允技术施展速度快，比赛运营大胆果敢。大赛前，她离开忠北镇川运动员村，到首尔泰陵运动员村参加合宿训练，与高中、初中男选手对抗的经历，对提升实战感觉大有帮助。”巴黎奥运会后，金夏允饱受膝伤和肩伤困扰。在去年12月的东京大满贯赛和今年2月的巴黎大满贯赛上均止步第五，未能登上领奖台。加之同级别的希望之星李贤智（18岁•南宁高中）快速成长，金夏允也感受到了巨大压力。金夏允在今年国家队选拔赛中位列李贤智之后获得第二名，但大韩柔道会将女子最重量级定为战略级别，分配了两个参赛名额，两人得以一同登上世锦赛舞台。金夏允在本届大赛四分之一决赛中以犯规胜击败了李贤智。预计两位选手对2028年洛杉矶（LA）奥运会入场券的竞争将全面点燃。凭借此次胜利，金夏允在双方交锋记录上以2胜1负领先一步。在速度和经验上有优势的金夏允与体格（身高181厘米，体重133公斤）和力量占优的李贤智，在国家队一同训练，为彼此发挥着良好的激励作用。另一方面，世界排名第四的李贤智在铜牌争夺战中，以“腰车”一本胜击败排名第九的玛丽特•坎普斯（24岁•荷兰），摘得铜牌。挑战世锦赛两连冠的男子最重量级（100公斤以上级）选手金珉钟（25岁•杨平郡厅）当天也以“内股”半胜制服了塔梅尔兰•巴萨耶夫（29岁•俄罗斯籍个人中立选手），夺得铜牌。在加上此前男子81公斤级李俊奂选手（23岁•浦项市厅）赢得的铜牌，韩国队在本届大赛个人赛上最终以综合排名第六（1金3铜）收官。姜泓求 windup@donga.com