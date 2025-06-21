美国发来的安保账单：“韩国的国防费应该增加到国内生产总值的5%”

美国特朗普政府当地时间19日表示，包括韩国在内的亚洲盟国必须拿出相当于国内生产总值（GDP）5%的国防开支。美国国防部发言人肖恩@帕内尔当天在回答《东亚日报》提问的书面答辩中表示：“正如国防部长赫格塞思18日在（国防部预算案参议院听证会）和香格里拉对话会（亚洲安全会议）上所说，美国的欧洲盟国还设定了亚洲同盟的标准，其标准是将国内生产总值的5%用于国防开支。”这种增加国防开支的压力可能是考虑到遏制中国等重新调整驻韩美军的作用，因此今后可能会引发争议。这意味着对朝鲜的防御需要韩国自行投入更多的国防费用来承担责任，从战略灵活性角度考虑，可能是考虑到裁减驻韩美军等而采取的措施。赫格塞思曾在5月31日的香格里拉对话上主张，亚洲国家应该迅速增加国防开支，以遏制“中国实际且迫在眉睫的威胁”。他还在18日举行的国防部预算案听证会上表示：“期待下周北约峰会上盟国承诺，将把国内生产总值的5%用于国防费及国防相关投资。”今年韩国的国防预算为约61.2万亿韩元，是去年名义国内生产总值的2.39%。如果提高到5%，从明年起，仅国防开支就要超过130万亿韩元。有人预测说，在这种情况下，应该减少福利和教育等必要预算。有分析认为，特朗普总统可能会从24日起在荷兰海牙举行的北约峰会上直接要求韩国增加国防开支。正在重新推进韩美首脑会谈的总统室认为，李在明总统参加北约峰会的可能性较大。总统室高层相关人士就美国提出的增加国防开支的要求表示：“美国不是只对韩国说的，而是一律说的话。正在研究和思考如何应对比较好。”华盛顿=常驻记者申镇宇、孙孝周记者、朴勋相记者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com、tigermask@donga.com