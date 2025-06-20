韩日两国各自最优先合作领域：韩为“经济”日为“安保”

《东亚日报》与日本《朝日新闻》在韩日邦交正常化60周年（22日）之际进行的联合舆论调查结果显示，关于两国最应加强合作的领域，韩国人选择“经济”，日本人则选择“安保”。分析认为，随着朝中俄紧密协作、俄罗斯-乌克兰战争长期化导致安保不稳定性增大，以及美国唐纳德•特朗普政府发起的“关税战争”等经济不确定性显现，韩日两国在相关领域加强合作的必要性认识增强。在“认为韩日之间最应加强合作的领域”的提问中，韩国受访者选择“经济”的比例最高，为37%，其后依次为“历史问题”（28%）、“安保”（20%）、“低生育老龄化对策”（12%）。日本受访者中认为应优先加强“安保”领域合作的比例最高，为34%，其后依次为“经济”（28%）、“历史问题”（24%）、“低生育老龄化对策”（8%）。对于“是否应加强韩日防卫领域合作”的提问，韩国60%、日本56%的受访者回答“应加强”，两国均超过半数。另一方面，认为“没有必要加强”防卫合作的回答在韩国占37%，日本占30%。在询问对彼此好感度的提问中，回答“有好感”的比例在韩国为23%，日本为19%。这一数据比《东亚日报》与《朝日新闻》10年前（2015年）韩日邦交正常化50周年时进行的调查结果，韩国上升了18个百分点，日本上升了9个百分点。黃仁贊 hic@donga.com · 林賢錫 lhs@donga.com · 洪禎秀 hong@donga.com