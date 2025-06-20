Onnuri教会YouTube礼拜直播中突现朝鲜国旗 疑遭黑客攻击

基督（新）教代表性大型教会之一的Onnuri教会（主任牧师李在勋）通过YouTube直播的清晨礼拜节目中，突然出现朝鲜国旗画面约20秒。正在调查事故原因的教会表示，极有可能是外部黑客所为。据Onnuri教会等方面消息，18日上午5时许在首尔龙山区Onnuri教会由朴钟吉牧师主持的YouTube直播礼拜开始约20分钟后，画面突然出现朝鲜国旗。伴随疑似《朝鲜民主主义人民共和国国歌》的演奏曲，异常画面持续约22秒后恢复正常。教会在事发后发布紧急公告称：“6月18日西冰库清晨礼拜YouTube直播期间，发生黑客攻击导致意外画面播出事件”，“目前正紧急调查事故原因，将在最短时间内查明情况并采取措施。”当前Onnuri教会官网发布的该时段视频仅保留国旗出现前的画面。据悉，教会已采取后续措施：修改YouTube管理员账户密码，强化双重验证（OTP）流程并重新检查设置。同时正分析事发时段播出设备所使用的网络协议（IP）访问记录。教会方推测此次事故并非单纯视频源问题或设备故障，更倾向于认为教会网络或YouTube管理员账户遭黑客入侵。教会相关人士表示：“具体原因需待调查结束，但现阶段判断外部黑客攻击可能性较高。”教会计划在调查完成后，若有必要将向侦查机关或YouTube总部请求协助。李鎭求 sys1201@donga.com