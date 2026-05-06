律师事务所成了“说客事务所”……青瓦台和国会等权力机关出身人士96%被批准就业

2024年5月，公平交易委员会有条件地批准Kakao收购约40%SM娱乐股份，这一企业合并案的背后，律师事务所起到了很大的无形作用。起初还有不少人认为，由于担心流通和音源制作领域的垄断弊端，公平交易委员会可能不予批准。但是，Kakao咨询的法务法人律村动用政府关系团队，表示“不用担心扰乱市场”，通过数次面对面会议不断说服公平交易委员会，得到了有条件的批准。当时，律村的政府关系团队不仅有公平交易委员会出身的公职人员，还有在美国联邦交易委员会工作过的海外律师等，并且利用了之前引领SK电信和Tbroad合并等经验。像这样，随着律师事务所的业务超越现有的民事、刑事、行政诉讼代理等法律应对，重心转移到企业咨询和立法咨询领域，律师事务所引进的人才群体也在发生变化。律所不仅聘请法院或检警调查机关出身的前官员，还将“核心权力机关”出身的公务员聘用为专门委员或顾问等，实际上像说客一样加以利用，甚至出现了“说客+律师事务所”的说法。实际上，《东亚日报》5日通过人事革新处和国会事务处、大法院，对2021年1月至今年3月最近5年间调任律师事务所的607名公职人员进行了全面分析，结果显示，青瓦台（总统秘书室）、国会、监查院、国税厅、金融监督院、国家情报院、法务部、国防部等8个核心权力机关出身的177人中有169人（95.5%）通过政府、国会公职者伦理委员会（伦理委）的就业审查，进入了律师事务所。随着对“前官员礼遇”的批评舆论日益高涨，正在接受相对严格的就业审查的检察机关、警察等调查机关出身的退休公务员，在251名审查对象中，有163名（64.9%）被允许就业。根据现行公职者伦理法，退休公务员要想在退休之日起3年内再就业，必须接受伦理委员会的就业审查。只有在年交易额在100亿韩元以上的律师事务所就业时才能接受审查，而且审查对象不能在退休前5年内处理过的业务相关的律师事务所就业。宋有根记者 big@donga.com