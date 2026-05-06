《社论》韩国银行闪动上调利率之灯……举债投资与倾囊投资风险增大



韩国银行内部出现了上调基准利率的灯光闪烁。韩国银行副总裁柳相大3日表示：“现在是时候停止下调利率，考虑上调利率了。”决定韩国银行货币政策的金融货币委员、副总裁公开提出上调利率，引起了人们的关注。



韩国银行从2024年10月起到去年5月为止先后四次下调基准利率，并在此后一年里将利率控制在2.5%。韩国银行开始考虑上调利率，意味着经济趋势正在发生变化。因为韩国经济第一季度借助半导体繁荣实现了1.7%的“惊人增长”，再加上中东战争导致国际油价和汇率上涨，物价上涨压力进一步增大。4月份的物价上涨率有可能上升到2%左右。“物价消防员”中央银行登场的时期即将到来。



国库债券和银行债券等市场利率已经动荡不安。再加上由于贷款限制导致加算利率上升，上个月商业银行的住宅担保贷款加重平均利率（以新办理额为准）为4.34%，是2023年11月以后2年零4个月以来的最高值。如果利率上升，房地产和股市的举债投资或倾囊投资者的利息负担和信用风险就会增大。有分析认为，如果基准利率上升0.25个百分点，家庭的年利息负担将增加约3万亿韩元。



问题是，现在房地产和股市仍然流入巨额举债投资资金。上月底，KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协等主要5大银行的住宅担保贷款在8个月内增幅最大。随着韩国综合股指接近7000点，股市的举债投资资金信用交易融资余额在4月29日历史上首次超过36万亿韩元。



如果受中东战争余波的影响，高油价长期化，韩国银行有可能在年内结束降息周期，变身为“通货膨胀斗士”，最早将于本月底在金融货币委员会上发出该信号。在利率上调时期，先减少债务才是上策。银行和证券公司要提高举债投资门槛，投资者要克制过度的倾囊投资。不能忽视上调利率的警告。

