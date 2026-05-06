“韩国产KF-21飞行员的反应是以0.1秒为单位计算的”

“已经查看了驾驶席开关的位置。因为实际战斗时的反应速度非常重要。”4月29日在泗川韩国航空宇宙产业机库见到的空军第281试飞大队长全胜贤（中校）就韩国型超音速战斗机KF-21量产1号机表示：“为了提高飞行员的便利性和作战效率，提出了‘为什么开关离得那么远’‘为什么特定信息不在画面上’等详细意见。”KF-21量产1号机是今年3月25日首次亮相的超音速战斗机。仅事业可行性研究就花费了10年，从着手体系开发到成功批量生产又花费了10多年，共花费了20年的大长征。有评价认为，这是1600多次试飞没有发生一次事故而取得的结果。KF-21量产成功后，制作方韩国航空宇宙产业和最终使用方大韩民国空军进行了激烈的协同作业。航天宇宙产业需要体现最高性能，空军则要求能够最大限度提高战斗力的战斗机，双方有时是战友，有时是挑剔的顾客和制作公司的关系，无数次交换了意见。航天宇宙产业体系组长金范勇（音）表示：“即使开发了战斗机，如果飞行员真正使用时不方便，也没有意义。核心是将空中实际使用飞机的飞行员的意见最大限度地反映到设计中。”空军最用心检查的部分是操控席，即所谓的“驾驶舱”。为了提前0.1秒的反应速度，以飞行员可以移动的范围为基准，将空间分为三个区域进行了测试。从几乎不用身体操作的区域到肩膀或身体需要移动的区域，精密区分后决定了主要装备的位置。不仅是开关的位置，连开关的形状也作了调整。甚至还分析了空军飞行员的身高和体型之间的接近性差异，并反映在设计中。飞行员的敏锐感觉改变了机身的外形设计。金组长说：“飞行员说在机体后方能感受到细微的震动。"经确认是空气流动问题，最终改变了后方设计。”全中校表示：“因为有可能会妨碍作战的震动，所以委婉地提出了‘害怕操纵’的意见，结果还是修改了意见。进行验证飞行后发现完成度提高了很多。”空军现在即将创建主力运用KF-21的大队。全中校表示：“想要乘坐大韩民国的自豪KF-21的后辈飞行员们已经排起了长队。连不飞行的前辈们也说‘想坐一次’，内部人气非常火爆。”航天宇宙产业的目标，是把目前被评价为4.5代战斗机的KF-21进化成具备更多功能的型号。金组长说：“KF-21不是完成，而是刚刚起步的战斗机。将把战斗机背面的半掩埋设计或外部突出的设计改为掩埋型，提高隐形（不被敌方雷达探测的功能）性能等，开发衍生模型。”泗川=边钟国记者 bjk@donga.com