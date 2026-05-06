演员姜栋元、朴智贤、严泰九组成偶像组合

上月21日公开后，有一部MV在YouTube上引发话题。演唱者是“Triangle”，歌曲名为“Love is”。组合名和歌名虽显陌生，面孔却颇为眼熟。他们身着2000年代偶像服装，竟是演员姜栋元、朴智贤和严泰九。这部MV是为将于下月3日上映的电影《Wild Thing》而制作的营销产品。发行公司乐天娱乐未对电影做任何说明，便在距离上映还有一个多月的时间点直接公开了该MV。乐天娱乐品牌营销组负责人李汉娜解释称：“我们认为先激发大众的好奇心，自然能引导其对电影产生关注。最重要的是，演员们花了数月时间练习舞蹈和歌曲，展现出超出预期的完成度。在观察这一过程时，我们确信‘Triangle’这个组合本身就能作为一个独立的内容加以运用。”据悉，该MV拍摄于去年电影杀青之后。制作组最用心的部分是“精细的考证”。片中设定Triangle是2002年6月3日出道、隶属于龙九唱片公司的混声组合。因此，制作组力求从运镜、画面质感、特效，乃至唱法和颤音，都真实还原那个时代的真实组合质感，让人感觉仿佛真实存在过。李汉娜负责人表示：“我们还积极借鉴了现实中偶像出道宣传所使用的营销语法。为了能让观众沉浸于Triangle的世界观设定中，还开设了相关百科类专题页面和社交媒体账号。”截至5日，该MV的播放量已达到约227万次。评论区内，不少观众乐于“过度沉浸”，称“连不曾有过的回忆都浮现出来了”。更令人瞩目的是，不断出现“光是出于好奇也想去电影院看看”的反应。电影《Wild Thing》是一部喜剧片，讲述已解散的组合Triangle时隔20年迎来东山再起的机会，并为把握这次机会而展开的故事。这群唱着“爱情啊，为何如此，为何如此艰难”的成员，其东山再起计划似乎在吸引观众目光方面已初获成功。金泰彦记者 beborn@donga.com