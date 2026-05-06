三星LG将在美国“显示周”展示OLED新技术

三星显示器和LG显示器将参加于当地时间5日至7日在美国加利福尼亚州洛杉矶举行的“显示周2026”。该活动由国际信息显示学会（SID）主办。三星显示器公司5日宣布，将在显示周2026上首次公开支持最大画面亮度达3000尼特（以高亮度模式为准）的智能手机用有机发光二极管（OLED）技术“Flex Chroma Pixel”。此项技术支持国际通用标准中最广的色域。同时首次公开的还有在6.8英寸智能手机大小屏幕上实现500像素每英寸的“传感器OLED显示屏”。传感器OLED还搭载了通过屏幕发出的光测量血流量，进而确认用户心率、血压等健康信息的功能。三星显示器还计划展示亮度较此前技术提升25%的“电致发光量子点（EL-QD）”技术、可根据车辆行驶状况进行拉伸和变形从而向驾驶员提供视觉信息的“可拉伸显示屏”等多种新产品。LG显示器公司则集中介绍其OLED技术实力，展馆涵盖大尺寸、中尺寸、车载用等OLED全产品线。此次展会上，LG显示器将首次公开“第三代双串联OLED”，其功耗较现有技术降低18%，寿命则提升两倍以上。双串联OLED是通过堆叠结构提升OLED器件的耐用性和发光性能的技术。LG显示器于2019年在全球率先将其商用化。LG显示器还将展示用于机器人的塑料OLED等面向物理人工智能（AI）领域的产品。塑料OLED可实现自由塑形，能广泛应用于不同厂商的各异人形机器人设计。朴钟敏记者 blick@donga.com