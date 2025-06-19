“休息时间刷短视频，无法集中注意力”……韩国五分之一青少年被列为网络过度依赖风险群体

“本想给正在学习的儿子一点休息时间，结果他全神贯注地看起了‘短视频’（时长不足1分钟的短内容）。”在京畿道高阳市抚养小学五年级孩子的李某（43岁）表示：“儿子用拇指不停地向下滑动屏幕”，“若不加以制止，有时会看上一小时。”像李某孩子这样过度沉迷于互联网、智能手机等在线平台，以致日常生活受到影响的青少年，每五人中就有一人。需要专家帮助的严重成瘾学生正在增加。韩国女性家庭部今年4月至上月9日对全国123万4587名中小学生进行了互联网及智能手机使用习惯诊断调查，结果显示，21万3243人（17.3%）被归类为网络过度依赖风险群体。在去年同期的调查中，网络过度依赖风险群体的比例为22万1029人（17.7%），略高于今年的比例，该比例基于123万9137名调查对象得出。女性家庭部自2009年起每年进行此项调查，旨在发现因互联网和智能手机过度依赖而陷入困境的青少年，并为其治疗提供帮助。需要专家帮助的严重成瘾学生呈增长趋势。过度依赖风险群体分为需要专业机构帮助的“高风险用户群”和需要留意的“需关注用户群”，其中高风险用户群有所增加。互联网高风险用户群从2023年的1万6490人、2024年的1万7305人增至今年的1万7525人。智能手机高风险用户群也从2023年的1万4766人、去年的1万4408人增至今年的1万4815人。专家们指出，短视频内容扩散是出现严重网络成瘾症状学生增加的原因之一。与需要长时间观看的“长视频”内容不同，短视频通常瞬间即可看完，且常包含脱离语境的刺激性信息，因此成瘾性更大。首尔峨山医院儿童青少年精神健康医学科教授李泰燮（音）表示：“青少年比成年人更容易受到短视频成瘾的影响”，“由于不再消费长内容，注意力持续时间可能缩短。”按年级划分的网络过度依赖风险群体中，初中生最多，达8万5487人，其次为高中生7万527人和小学生5万7229人。按性别划分，男性青少年（11万6414人）多于女性青少年（9万6829人）。方圣恩记者、赵维拉记者 bbang@donga.com、jyr0101@donga.com