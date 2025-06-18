韩国国家竞争力排名下滑7个位次，跌至第27位

韩国国家竞争力排名在一年内下滑7个位次。反映大企业竞争力等的企业效率领域所有评估项目的排名均出现倒退，拖累了整体排名。瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）当地时间17日发布的《2025年国家（地区）竞争力评估结果》显示，韩国在67个国家和地区中排名第27位。相比其在2024年评估中达到历史最高排名第20位仅过去一年，便下滑了7个位次。这是韩国自1997年被纳入评估对象以来出现的最大跌幅。与香港地区（第3位）、台湾地区（第6位）、中国大陆（第16位）等亚洲主要国家和地区的差距也进一步拉大。IMD自1989年起，依据经济表现、政府效率、企业效率、基础设施等四大领域的20个项目进行评估并确定排名。国家竞争力下滑，企业效率恶化产生了重大影响。去年排名第23位的企业效率，今年下滑至第44位，下降了21个位次。企业效率领域所包含的“管理实践”一项跌至第55位，下滑27个位次；“劳动力市场”（下滑22个位次）、“态度与价值观”（下滑22个位次）、“生产率”（下滑12个位次）等项目也均下滑超过10个位次。韩国总统办公室发言人姜由桢当天在书面简报中就排名下滑表示：“此次排名回落与去年整体经济表现疲软及引发暴乱事件的政治经济不确定性对国家竞争力造成的负面影响密切相关。”姜由桢还表示：“计划在跨部门层面进行系统性应对。”世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com