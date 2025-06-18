韩国消防员在美实施“教科书式救援”获当地消防部门致谢

在海外受训的韩国消防公务员，目睹美国高速公路交通事故现场后，迅速行动救助被困于翻覆车辆中的驾驶者，此事近日方获披露。据韩国消防厅17日消息，当地时间13日22时50分许，美国科罗拉多州丹佛市附近的76号州际公路上发生交通事故。两车相撞，导致一辆红色皮卡车被弹至空中，翻滚数次后翻覆。当时，结束训练正返回宿舍的中央119救助本部所属5名消防队员目睹事故现场后，立即将所乘车辆停靠路边，随即展开现场救援。消防长李基坪（39岁）表示：“车辆弹起后，在我们所乘车辆前方20厘米处停下”，“大家如同约好一般，同时跳下车去”。队员们向911报警后，通过翻覆车辆的后窗进入车内，救出了已无意识和呼吸的70多岁男性驾驶者。尽管身着短裤且无救援装备，无一人有丝毫犹豫。随后，他们在现场实施心肺复苏术（CPR），展开紧急救援。参与救援的有中央119救助本部的消防长李基坪、片荣凡、赵仁成，消防校金英镇以及全南消防本部的消防尉金具贤等5人。伤者最终未能恢复意识，但目睹救援现场的美国亚当斯县消防局于15日通过官方社交媒体（SNS）表示：“韩国救援队员迅速而冷静的应对，是所有消防员都应效仿的教科书般的行为”，并传达了谢意。该局补充道：“得益于快速的心肺复苏术和现场控制，才得以开展有效的救援工作”。消防长李基坪17日在与《东亚日报》的通话中表示：“第二天，当地的消防员同事看到新闻后也称赞不已”，“我们只是做了理所当然的事。”全慧珍记者 sunrise@donga.com