贩毒团伙将毒品藏于果干袋走私入境 公园“埋地”分销终落网

将毒品藏匿于干果袋中走私入境，并企图通过所谓“埋地”手段进行分销的犯罪团伙已被移交检方。首尔江南警察署16日宣布，该署以违反《毒品类管理法》（持有、藏匿）的嫌疑，于本月5日将国内总负责人、一名30多岁男性和一名40多岁男性逮捕并移送检方。另有4名20多岁的男性中间销售负责人落网，其中3人被拘留移送，1人未拘留移送。该团伙涉嫌自今年3月至上月底，将毒品装入干芒果袋中，通过航空快递从越南接收，并在国内分销。经调查，两名总负责人将如此接收的毒品分装成每份100至200克，埋藏在首都圈一带公园的路灯或树下。随后，中间销售负责人挖出埋藏的毒品，再次分装后进行销售。经调查，这种所谓“埋地”手段是比在特定地点放置毒品、由购买者自行取走的“抛掷”手段更为进阶的方式。“抛掷”法通常用于少量毒品销售的最终环节，而“埋地”法则主要用于中间流通环节。使用“埋地”手段而被抓获的案例并非首次。此前，去年6月，首尔警察厅毒品犯罪调查队曾破获一个分销17.6公斤冰毒（甲基苯丙胺）的46人犯罪团伙，其作案手法也是“埋地”。据称，中间流通负责人将冰毒分装成每份100克后埋入野山，再传递给下游的流通负责人。此前，江南警察署于今年3月接到“社交媒体平台‘电报’（Telegram）上正在流通毒品”的举报，随即展开调查。随后，警方通过“电报”用户ID追踪使用者，并对疑为交易地点的首都圈一带30多处公园进行了搜查。在首尔江南区等地的3处公园，警方发现并扣押了300克冰毒和900克氯胺酮（K粉）。警方在逮捕该毒品犯罪团伙成员的过程中，还扣押了他们持有的160片摇头丸（MDMA）。警方正通过进一步调查，追踪参与供应的海外总负责人等其他共犯。千钟炫记者 punch@donga.com