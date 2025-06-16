以色列空袭世界最大天然气田……伊朗用弹道导弹还击

以色列突袭伊朗核设施的第二天即当地时间14日，又对伊朗的军事设施和世界上最大规模的天然气田等能源设施进行空袭。分析认为，以色列攻击伊朗经济的核心能源基础设施，正在大幅扩张战线。伊朗也在加大报复力度。伊朗13日至15日大举发射弹道导弹，瞄准了以色列的军事设施、主要城市、能源设施等。随着两国冲突的激化，原定于15日举行的美国和伊朗之间的核谈判被取消。以色列军方15日通过声明表示：“包括伊朗国防部总部、疑似核设施的防御创新研究组织建筑物等在内，已经完成了广泛的一系列空袭。”以军还表示，前一天对伊朗首都德黑兰进行集中攻击，造成相当大的打击，“40小时内袭击了超过150处目标”。以色列当天还把空袭范围扩大到伊朗国内的能源设施。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，世界最大规模的南帕尔斯天然气田和沙兰石油储藏库成为目标。据《以色列时报》报道，南帕尔斯天然气田部分地区发生火灾，导致1200立方米的天然气生产暂时中断。伊朗也提高了反击力度。据伊朗国家电视台报道，伊朗革命卫队13日晚袭击了以色列3个空军基地。攻击对象是以色列指挥控制中心和电子战中心所在的内瓦提姆和奥夫达空军基地等。伊朗在以色列打击伊朗能源设施的第二天即15日上午表示：“作为对犹太复国主义政权（以色列）的犯罪和侵略的应对，用无人机和导弹攻击了战斗机燃料生产设施和能源供应中心。”随着两国将战线扩大到能源设施，德国能源专家阿卜杜拉·巴巴卡尼对《纽约时报》表示：“我们进入了非常危险和破坏性的战争第二阶段。”巴黎=常驻记者赵恩娥、李基旭记者 achim@donga.com、71wook@donga.com