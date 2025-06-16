以色列-伊朗全面战争危机……没有“美国充当警察国家”的世界新常态



随着以色列对伊朗领土进行先发制人攻击和伊朗发动反击，相距1000多公里的两国即将展开全面战争。以色列13日利用从本国起飞的200多架战斗机和隐藏在伊朗领土上的无人机，攻击了伊朗的核设施、核科学家、军事司令部等。共打击了150多处，正规军总参谋长等军队领导人失去了生命。开战第三天的15日，又集中攻击了伊朗的天然气田等能源设施。伊朗也动员约200枚导弹和数十架无人机，攻击了以色列空军基地和特拉维夫、耶路撒冷等主要城市。报道称，以色列以防空网“铁穹”作为回应，但部分弹道导弹避开拦截，摧毁了市中心。



以色列对伊朗的突袭是在美国和伊朗第六轮核谈判前夕开始的。美伊一直在协商以中断核开发换取解除经济制裁。但是，伊朗被怀疑违反2015年与美国达成的协议，进行武器级铀浓缩。外电评价说，以色列瞄准核设施是因为伊朗有可能在6个月内制造核武器的危机感。



以色列和伊朗已经处于战争状态。以色列2023年遭巴勒斯坦武装政派哈马斯突袭，1200名本国公民丧生，以色列指认伊朗是哈马斯幕后黑手。以色列2024年暗杀伊朗支持的另一个武装团体黎巴嫩真主党的最高司令也是对伊朗战争的一部分。



如果以伊战争演变成全面战争，世界将经历继俄乌战争（2022年）、以色列-哈马斯战争（2023年）之后的第三次战争。这三场战争都是在美国从“世界警察”角色中抽身而退的情况下开始的。美国15日明确表示，“空袭以色列与我们无关”，这是基于特朗普的美国优先主义外交战略。美国在经历“反恐战争”失败和全球金融危机后，2010年公开宣布“美国无法独自解决一切问题”，现在在特朗普的不介入路线上，或许多重战争会成为并不陌生的新常态。



以伊战争不是可以“隔岸观火”的地球另一端的纷争。它将使国际油价动荡不安，原材料价格上涨，并对物价上涨造成压力。如果美国不得不决定提供部分军事援助，可能会被要求提供武器等同盟的份额。在美国撂手不干“警察国家”的现在，更加不安的国际局势必然会给韩国带来更大的风险。

