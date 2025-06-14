托特纳姆热刺任命弗兰克为新任主帅 孙兴慜去留引关注

孙兴慜（33岁）所属的托特纳姆热刺足球俱乐部任命托马斯•弗兰克主教练（52岁•照片）为球队新任主帅。围绕可能转会的孙兴慜的去留问题也备受关注。托特纳姆热刺足球俱乐部13日通过俱乐部官网宣布：“已与在布伦特福德足球俱乐部持续展现出色执教能力的弗兰克主教练签约至2028年。”丹麦籍的弗兰克主教练于2016年作为助理教练加盟当时身处英格兰足球冠军联赛（第二级别）的布伦特福德足球俱乐部，由此开始了在英格兰联赛的执教生涯。2018年成为主教练的他，在2021年率领布伦特福德队升入英格兰足球超级联赛（顶级联赛），其领导能力获得认可。这是布伦特福德队自1946-1947赛季以来时隔74年重返顶级联赛。在刚刚结束的2024-2025赛季英超联赛中，布伦特福德队位列第10位，排名高于托特纳姆热刺队（第17位）。托特纳姆热刺足球俱乐部于7日解雇安热•波斯特科格鲁主教练（60岁）后，开始寻找新帅。在波斯特科格鲁主教练指挥下，托特纳姆热刺队虽于上月22日登顶欧足联（UEFA）欧洲联赛冠军宝座，但在英格兰足球超级联赛中仅排名降级区（第18至20位）之上。托特纳姆热刺足球俱乐部解释任命背景时称：“弗兰克主教练是联赛中最具创新精神的主帅，其管理球员的能力也极为出色。”与过度依赖固执的进攻导向型战术的波斯特科格鲁主教练不同，弗兰克主教练被认为拥有根据比赛情况灵活变换战术的卓越能力。据英格兰足球超级联赛官方数据，弗兰克主教练执教布伦特福德队期间，在英超联赛比赛中使用过的阵型多达9种。弗兰克主教练在接受英国广播公司（BBC）采访时，曾将自己比作经营高级餐厅的“行政总厨”。他表示：“行政总厨必须引领二十多位厨师（球员们）各自实现其理念与食谱。”随着球队掌舵人更迭，队长孙兴慜的去留也成为关注焦点。孙兴慜与托特纳姆热刺足球俱乐部的合同将于明年6月到期。托特纳姆热刺队若想收取转会费，则需在此之前促成孙兴慜转会。英国媒体报道称，阿尔纳斯尔（利雅得胜利）等沙特阿拉伯球队有意引进孙兴慜。《足球伦敦》报道称：“弗兰克主教练的首要任务是与孙兴慜直接对话，决定其未来。”孙兴慜在10日结束与科威特队的2026年北美世界杯亚洲区第三轮预选赛后表示：“我的合同还有期限。最好再观望一下事态发展。”为参加2025年“Coupang Play系列赛”而访韩的托特纳姆热刺队，将于8月3日在首尔世界杯体育场对阵同属英超联赛的纽卡斯尔联队。鄭允喆 trigger@donga.com