李在明和经济界对“国难时期”有同感……以“规制合理化”打开突破口



李在明总统昨天与五大集团总裁、经济六团体负责人进行了就任后的首次会面。李在明表示：“经济的核心就是企业。政府最重要的事情是积极支持和协助企业家为经济增长和发展做出贡献、做好事业。”他还表示：“尤其要致力于规制合理化问题。将果断地整理只图行政便利的、不必要的规制。”对于源自美国的关税战争，他表示：“将通过实用、灵活的贸易政策全力应对危机。”



李在明在没有交接委员会的情况下就任总统，9天后与经济界人士见面，从侧面证明了围绕韩国的国内外经济环境不容小觑。之前没有交接委员会的文在寅前总统在就任一个半月后才首次与经济界见面。如果在7月8日为第一次时限的韩美贸易谈判中，不能将美国征收的25%的汽车及零部件关税、50%的钢铁和铝关税等调整到合理的水平，就任第一年就很难摆脱低于1%的低增长。昨天以色列空袭伊朗核设施，增加了中东地区紧张局势这一新的危机因素。



大企业总裁们与李在明共享了对经济现实的危机意识，同时强调了“民官互助”的必要性。三星电子会长李在镕表示：“这是像线团一样错综复杂的危机，也是仅次于国际货币基金组织事态的国难时期。必须准备二三十年后下一代的口粮。”SK集团会长兼大韩商工会议所会长崔泰源表示：“因为美国一会说征收关税、一会儿说不收关税，无法决定什么的不安时间正在流逝。请持续倾听企业的声音。”



全球贸易版图重新形成的当前局势，是韩国进入发达国家后首次经历的最大考验。各国政府正在权衡本国企业的得失，改变对外政策，取消本国限制规定。即将召开的七国集团（G7）峰会的主要关注焦点也是本国企业的损失最小化。投资规模大、成功率低的人工智能等未来尖端产业已成为个别企业无法承受的政府领域。正因如此，标榜“实用市场经济”的李在明应在5年间与经济界进行更紧密的沟通，发挥因限制而受阻的“增长板”的“增长解决师”作用。

