韩国联合参谋本部：“12日没有听到朝鲜对韩噪音广播”……扬声器等设备不予拆除

在韩国政府11日全面停止对朝鲜扩音广播的情况下，朝鲜也从12日起停止了被称为“鬼声”的对韩噪音广播。韩国总统李在明当天表示：“将停止消耗性的敌对行为，恢复对话与合作。”韩国联合参谋本部表示：“12日没有听到朝鲜的对韩噪音广播。”据悉，朝鲜的对韩广播在韩国中止对朝扩音广播约10小时后，于12日午夜前后停止。朝鲜中断对韩广播距离去年7月朝鲜对韩散发“垃圾气球”导致尹锡悦政府重启对朝扩音广播后1年左右时间。不同于韩国对朝扩音广播编制新闻、音乐、天气等多种节目，朝鲜对韩广播播放的是削铁的声音、哭声等奇怪的噪音。韩国对朝扩音广播包括中间休息时间在内，从上午6时到晚上10时播放，但朝鲜对韩广播则不分深夜和凌晨，24小时不定期地向边境地区人口密集地区的江华等地播放。对此，居民们一直诉说着精神上的痛苦。对于朝鲜停止对韩广播，韩国统一部官员表示：“朝鲜的回应减轻了边境地区居民的痛苦。这为缓解韩朝军事紧张、恢复相互信任提供了有意义的契机。”不过，韩国政府内部出现了“难以确定朝鲜是否会继续采取缓和紧张的措施”的慎重论。韩国统一部一官员表示：“已经过去了一天左右，有必要继续关注。”据悉，朝鲜在停止广播的同时，并未拆除扬声器等广播相关设备。对此，也有分析认为，这是向韩国传达了随时可以重启对韩广播的信息。朝鲜国务委员长金正恩在2023年底宣布“敌对两国论”，将南北（韩朝）关系定性为敌对交战国关系，并采取了在非军事区内埋设地雷等物理性断绝措施。因此，有人认为，期待此次措施不仅能缓和边境地区的紧张局势还能改善韩朝关系还为时尚早。李在明当天由总统政务首席秘书禹相虎代读的“六·一五首脑会谈25周年纪念仪式”上致贺词时表示：“韩朝首脑会面，为实现韩半岛和平统一而做出的25年前的承诺，在隔绝、紧张和不信任加深的今天，是绝对不能忘记的历史教训。我们将努力尽快恢复中断的韩朝对话渠道。”有分析认为，李在明竞选公约之一的恢复《九·一九南北军事协议》的措施也可能由韩国政府率先实施。军事协议上禁止敌对行为的军事分界线以南5公里内的射击场及西北岛屿的炮击训练有可能被禁止。但韩国军方人士表示：“本月中下旬还在相关地区进行计划训练，计划没有变动。”据悉，由于朝鲜仍然有可能进行导弹挑衅，韩国政府将根据朝鲜的动向慎重决定追加措施。孙孝周记者、申娜莉记者 hjson@donga.com、journari@donga.com