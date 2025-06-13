机器狗“斯波特”表演刀群舞 获评委全票通过

当地时间10日，在美国全国广播公司（NBC）热门综艺节目《美国达人秀》（AGT）舞台上，现代汽车旗下机器人子公司波士顿动力（Boston Dynamics）的5台四足行走机器狗“斯波特（Spot）”惊艳亮相。随着英国摇滚乐队皇后乐队的热门歌曲《现在别阻止我》（Don‘t Stop Me Now）响起，机器人整齐划一地摆动身躯展开刀群舞表演。它们时而聚拢时而分散，左右律动间牢牢抓住观众视线。尤其引人注目的是，机器狗的头部动作仿佛配合歌词进行口型同步，引发热烈反响。表演过程中出现突发状况：持续35秒的完美群舞中，一台机器人突然停滞蹲坐。其余四台冷静完成剩余1分多钟的演出，观众报以狂热欢呼与起立鼓掌。评审环节中，当波士顿动力公司研究员登台时，评委指着故障机器人询问“能否修复”。研究员回应：“当然可以。波士顿动力秉持‘造、毁、修’的理念。”话音刚落，蹲坐的“斯波特”仿佛听懂指令般起身续舞，观众席爆发出更热烈的喝彩。有评委表示“此景前所未见”，四名评委齐声喊出“通过（Yes）”给予盛赞。根据规则需获三票以上“通过”方可晋级，本次演出实现全票通关。一位评委评价：“故障反而凸显价值，它昭示了这种高难度表演的技术复杂性”，高度肯定其技术完成度。波士顿动力公司说明：“通过专为舞蹈动作开发的软件，实现了流畅且富有情感的表现。”业界评价称，此次表演超越单纯娱乐范畴，展现了智能机器人在未来产业现场与人类协作的可能性。现代汽车拟于今年底将人形双足机器人“阿特拉斯”投入整车生产线。金在亨 monami@donga.com