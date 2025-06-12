韩国军方对朝扩音广播在重启一年后中断

韩国政府时隔一年全面中断了从去年6月起重启的对朝扩音广播。李在明总统在竞选过程中曾公开表示将为缓解韩朝紧张而“中断扩音广播”，就任一周后兑现了公约。也有人认为，这是韩国政府首先向朝鲜发出改善敌对的南北（韩朝）关系的信息。据执政党及政府消息人士11日透露，韩国军方当天下午中断设置在前方战线上的固定式扩音广播。据悉，这是根据总统室的方针作出的决定。军方当天表示：“为了恢复南北关系的信任和履行对韩半岛和平的国民公约，根据上级指示停止了扩音广播。”在尹锡悦政府时期的去年6月，韩国政府召开紧急国家安全保障会议常任委员会，决定时隔6年重启对朝扩音广播。在朝鲜持续飘送“垃圾气球”的情况下，韩国在停止“九一九南北军事协议”效力的同时，又拿出了针对朝鲜的心理战手段。此后，韩国军方每天通过能传送10-30公里的扩音器，宣传韩国的发展状况，抨击“金氏一家三代世袭”以及朝鲜的人权实态，并播放韩流等对朝鲜心理战广播（自由之声）。据悉，李在明政府上台后，总统室在一直在讨论中断扩音广播的时间和方式等。一直以尊重“言论自由”为由消极应对向朝鲜散发传单的统一部9日要求停止民间团体停止发送，韩国军方当天又中断了扩音广播，为缓和南北紧张局势采取了先发行动。据悉，人们原先预计韩国政府会在完成外交安保主要人选后通过国家安保会议作出相关决定，政府全面中断扩音广播，还考虑到了朝鲜针对韩方广播采取的回应导致边境地区居民长期遭受噪音困扰的情况。朝鲜在韩国政府恢复扩音广播一个多月后，从去年7月起用扩音器向韩方播放机械声等噪音。此外，其中也反映了作为韩方重启扩音广播的契机——朝鲜飘送“垃圾气球”——自去年11月以来一直处于中断状况。据悉，每天从上午6点到晚上10点对朝进行广播的军方，在去年12月3日紧急戒严之后的今年初开始，考虑到军队将士的疲劳和广播效果等因素，撤回了移动式扩音器。据悉，韩国军方目前拥有24个固定式扩音器和16个移动式扩音器，共40个。据悉，韩国军方原计划在2023年底朝鲜军队根据国务委员长金正恩的“敌对两国论”基调重启前方对南切断作业的今年春天，投入移动式扩音器，但最近停战线一带的朝鲜军队作业处于中断状态。申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com