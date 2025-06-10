韩日首脑通话25分钟，强调韩美日三方合作

韩国总统室表示，李在明总统和日本首相石破茂9日首次通电话，一致同意“以相互尊重、信任和负责任的态度为基础，建立更加坚固和成熟的韩日关系”。在迎来韩日邦交正常化60周年之际，两国首脑就加强韩日合作达成了共识。总统室发言人姜由桢表示，李在明在当天的通话中表示：“在今天的战略环境下，韩日关系的重要性进一步增大。希望韩日两国能够从相互国家利益的角度出发，共同应对未来的挑战课题，探索共赢的方向。”李在明在就任5天后与石破茂通话，从中午12点起持续了25分钟。两国首脑还强调韩美日三方合作。总统室表示：“两位首脑评价了韩美日合作的成果，并表示今后也将在韩美日合作的框架内，为应对多种地缘政治危机而继续努力。”虽然有人担心尹锡悦政府时期为牵制朝鲜和中国而推进的韩美日合作可能会减弱，但李在明在当天的通话中明确表示将继续韩日、韩美日合作。总统室表示，李在明和石破茂决定，“今后直接会面，就韩日关系发展方向等双方共同关心的问题进行深入对话”。有分析认为，在加拿大举行的七国集团（G7）峰会上，很有可能单独举行韩日首脑会晤。总统室表示，韩日首脑还同意，“今年是韩日邦交正常化60周年，将关注两国国民间的活跃交流趋势，进一步加强当局间沟通”。李在明在通话结束后在社交媒体上写道：“石破首相在我就任后亲自用韩文表达了祝贺。他坚信两国应该为建立真正的信任关系而努力。”李在明强调：“特别是今年是韩日关系正常化60周年、光复80周年，是有意义的一年，因此将打造新时代要求的面向未来的韩日关系。”日本外务省在会谈结束后通过其他资料表示，石破茂在电话中表示，“以两国政府此前打下的基础为基础，进一步推进韩日关系”。据日本外务省透露，石破茂对李在明表示：“在包括（日本人被）绑架问题在内，在对朝鲜的应对问题上，也将紧密合作。”朴勋相记者、东京=黄仁灿记者 tigermask@donga.com、hic@donga.com