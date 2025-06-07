特朗普与习近平通话90分钟……稀土与台湾问题上未能缩小分歧

当地时间5日，美国总统特朗普和中国国家主席习近平自今年2月开始的中美关税战争以来首次通话，但有分析认为，两国之间仍然存在分歧。美中两国在首脑通话后宣布重启高级别贸易谈判，但没有达成具体协议。但是只提到了稀土出口限制和台湾问题等各自关心的事项。美联社当天报道说：“此次通话虽然阻止了贸易谈判脱轨，但未能就主要争论焦点找到明确的突破口。”据中国官方媒体新华社等报道，两位首脑的通话是应美国方面的要求，持续了约1小时30分钟。习近平在通话中表示，不履行日内瓦协议的不是中国，而是美国。习近平表示：“中国严肃认真地执行了协议……美国应实事求是看待取得的进展，撤销对中国实施的消极措施。”他指出了特朗普政府对华人工智能半导体和半导体设计软件出口管制、取消对中国留学生的签证等各种措施。习近平还就两岸问题警告说：“美国应当慎重处理台湾问题，避免极少数‘台独’分裂势力把中美两国拖入冲突对抗的危险境地。”分析认为，这明确了台湾问题是今后美中协商中不能成为谈判筹码的“红线”。特朗普在与习主席通话后，在自己的社交媒体“真实社交”上评价说：“通话非常积极。”此前，特朗普从就任初期开始就多次发出希望与习近平通话的信息，但中国政府对此持消极态度。特朗普就中国限制稀土出口这一争论焦点表示，“对于稀土的复杂性，不能再提出任何疑问”，暗示要达成协议，但没有具体说明。在首脑通话之后，中国政府没有宣布对稀土出口的控制，特朗普也没有就台湾问题表明立场。因此，有分析认为，在稀土出口限制等核心问题上，美中之间仍然存在分歧。美国《华尔街日报》援引美国康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德的话报道说：“北京和华盛顿发表的不对称性暗示了习主席维持了强硬的立场，特朗普总统没有取得特别的让步。”北京=常驻记者金哲中、华盛顿=常驻记者申镇宇 tnf@donga.com、niceshin@donga.com