宠物主人对数十只宠物弃养不管，依然声称“是我的物品”……未能查处，虐待蔓延

5月5日至7日3天期间，在首尔市江南区大峙洞、驿三洞一带，被推测为同一个家庭饲养的19只小狗被遗弃在路边、地下停车场等地。各种品种的小狗无人看管，毛缠在一起，眼睛和嘴都看不见。可能是有人一次性领养后无法承受而遗弃。随着宠物人口的大幅增加，对超过照顾能力的动物置之不理的“动物囤养者”事例也层出不穷。专家指出，动物在民法上被视为主人的“所有物”，这一现实下难以阻止这种虐待和不管。● 法律上规定为“物品”……如主人拒绝，将无法进行调查“动物囤养者”是指像堆放物品一样过度放养动物，却因无法照顾而放任、虐待动物的人。去年2月，在首尔市东大门区，一名40多岁的男子将21只宠物狗放在家里搬家，其中三只被饿死。据悉，该事件的发展，是在动物保护团体的举报下，被救助的宠物犬被转移到保护所。该男子因涉嫌违反《动物保护法》接受了调查。但是，这些“动物囤养者”事件大部分即使有明确的虐待证据，如果主人以“是我的财产”为由拒绝，连调查都难以进行。去年12月，首尔市广津区曾有一名中年男性对30多只狗置之不理，但区厅职员们连室内都没能看上一眼就转身离开了。“邻居的狗叫声太严重了。”工作人员在接到居民报警后出动，但房东只是说“回去吧”，双方争执了约20分钟，最后只好撤离。一同前往现场的动物保护团体“卡拉”的教育救护组长金永焕（音）表示：“现实是，即使隔着门听到快死的动物的声音，如果主人拒绝，也只能直接回来。”之所以公共权力如此难以介入虐待动物的行为或采取强制措施，是因为民法将动物规定为单纯的“物品”，有力地保障了主人的所有权。即使虐待事实好不容易暴露，很多情况下处罚也只是缓期执行。实际上，去年东大门区事件的加害者也被判缓期执行。● 宠物350万时代，“必须提高法律地位”在这种情况下，虐待动物的事件持续增加。农林畜产食品部5月公布的《2024年宠物保护、福利实态调查》显示，登记的庞物犬、宠物猫数量为349.1607万只，创历史最高纪录。违反《动物保护法》的案件去年达到1293件，比2023年（1146件）增加12.8%，创历史最高纪录。动物团体认为，“动物囤养者”事件也会随之增加。首尔市动物保护科相关人士表示：“因缓期执行而被释放的主人再次领养宠物反复虐待的事例比比皆是。急需制定对策。”共同民主党在第22届议会选举中提出了修改民法等公约，但相关法案在国会已经1年没有进行讨论。在第21届国会上，相关法案最终也因任期结束而被废弃。专家们强调，应该将动物的法律地位提升为“有生命的存在”，削弱所有权的盾牌，并修改法律，让公共权力积极介入。韩国圣经大学社会福利学教授金成浩（音）表示：“随意对待动物的态度最终会演变成对社会弱者的态度，‘动物囤养者’事件也会损害周边居民的健康和卫生。应该强化宠物登记制度，改善制度，使地方自治团体能够迅速掌握‘动物囤养者’并进行制裁。”林在赫记者、李秀莲记者 heok@donga.com、lotus@donga.com