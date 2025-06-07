李在明总统任命总统室经济领域人选 着重强调经济增长

李在明总统于6日任命前企划财政部第一次官金容范为总统室政策室长。原经济首席秘书职位更名为经济增长首席秘书官，任命汉阳大学教授河峻京担任此职；任命西江大学教授文镇英为社会首席秘书官。继国务总理和秘书室长之后，此次是第二批人事任命，总统室率先公布经济领域人选，意在强调以经济增长为重心的国政运营基调。总统秘书室长姜勋植当天公布人事任命时表示：“我们优先考虑了专业性以及能否立即取得工作成果”，“李在明总统嘱咐道，要抱着与经济不景气背水一战的决心，在困难情况下全力以赴，拿出能让国民切身感受到的成果。”新任政策室长金容范曾在文在寅政府担任企划财政部第一次官，并曾任世界银行高级经济学家。姜勋植秘书室长表示：“（金容范）对经济政策整体具有高度的理解力和国际视野”，“特别是拥有在新冠疫情时期负责危机应对的经验。”新任经济增长首席秘书官河峻京教授，被认为是李在明总统自京畿道知事时期起便担任其经济顾问的核心智囊。新任社会首席秘书官文镇英曾担任京畿道工作基金会代表理事等职，参与设计了李在明总统的福祉政策。被任命为新设财政企划助理官的中央大学教授柳德贤，是出身于韩国租税研究院的财政专家。此举被解读为，鉴于李在明总统一直强调为恢复经济而扩大财政支出的基调，总统室意在直接监督为实现公约所需的财政、预算领域。姜勋植秘书室长表示：“计划新设首席秘书官级别的财政企划助理官，负责执行国政课题的财政战略，以使总统的国政哲学在现场得到完整落实。”这被解读为总统室意欲亲自掌管预算、财政。总统室组织改组方案也同时公布。在民政首席秘书室下新设负责司法、检察改革等业务的司法制度秘书官。此外，将国家状况室扩编改组为国政运营控制塔，并将国家危机管理中心从原国家安保室第二次官所属移交为国家安保室长直属。同时，将原有的市民社会首席秘书室扩编为沟通整合首席秘书室，并设立青年担当官。恢复在尹锡悦政府中消失的女性家庭秘书官职位，更名为性别平等家庭秘书官，并恢复国政记录秘书官职位。姜勋植秘书室长还表示，将设立负责总统室的青瓦台迁址业务的临时机构——管理秘书官。尹多彬记者 empty@donga.com